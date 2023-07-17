عقب تنفيذ صفقات بقيمة 1.7 مليار دولار.. خبراء يحددون سبل تسريع باقى برنامج الطروحات الحكومية

أعلنت الحكومة المصرية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى منذ أيام عن إبرام 3 صفقات ضمن برنامج الطروحات الحكومية المتضمن 32 شركة، بقيمة إجمالية قدرت بنحو 1.74 مليار دولار.

ومن هذا المنطلق حاولت «المال» رصد آراء الخبراء لطرح روشتة تساهم فى التسريع من تنفيذ الصفقات المتبقة وفقًا للفترة التى حددتها الحكومة سابقًا والتى تنتهى مع بداية الربع الأول من العام المقبل 2024، وتكون بمثابة عوامل جاذبة للمستثمرين الخارجيين.

وأشاد الخبراء بجهود الحكومة المبذولة لبدء تنفيذ حزمة من الصفقات ضمن القائمة السابقة المعلنة، وعلى الرغم من صعوبة الأوضاع الراهنة.

ورأى الخبراء أن البيع لمستثمرين هو الأفضل خلال الوقت الراهن بدعم عدة عوامل أولها أنه مستثمر طويل الأجل عادة ما يكون لديه خطة للكيانات محل الاستثمار، ورغبة كبيرة لتحقيق معدلات نمو للحصول على عائد جيد، كما أن العامل الأهم هو توفير السيولة الدولارية المطلوبة للحكومة حاليًا.

وأشاروا إلى أن التسريع فى تنفيذ مزيد من الصفقات هو أمر مطلوب وهناك عوامل تساعد على ذلك أولها البيع بنسبة خصم، والعمل الجاد على تحقيق استقرار ولو محدود لسعر صرف العملة المحلية، موضحين أن غياب العامل الأخير هو أبرز ما يُثير تخوفات المستثمرين الخارجيين.

تجدر الإشارة إلى أن الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، كشفت منذ أيام بمؤتمر الحكومة أنه تم ترسية زيادة رأسمال شركة «إيجوتاك» للفنادق كحصة أقلية على تحالف مصرى أجنبى يضم شركة آيكون المملوكة لطلعت مصطفى، بقيمة إجمالية بلغت 700 مليون دولار.

وأضافت الوزيرة فى المؤتمر أيضًا أن شركة «أبوظبى التنموية القابضة – ADQ» قامت بالاستحواذ على حصص تتراوح بين 25 إلى %30 بشركات من صندوق ما قبل الطروحات وهى «إيثيدكو» و«إيلاب» و«الحفر» بقيمة 800 مليون دولار.

بداية قال كريم هلال الرئيس التنفيذى بمجموعة «كونكورد إنترناشيونال» للاستثمارات إن وجود سعرين للصرف من أكثر العوامل المعطلة لبرنامج الطروحات الحكومية سواء بالقيد فى البورصة أو البيع لمستثمر استراتيجى.

وأوضح أن الطرح فى سوق الأسهم المحلية ليس هو المستهدف خلال الوقت الحالي، وإنما الأفضل البيع لمستثمر خارجى لتحقيق الهدف الأساسى وهو توفير سيولة دولارية.

ولفت «هلال» إلى أن المستثمر الاستراتيجى عادة ما تكون نظرتهُ الاستثمارية طويلة الأجل، ولديه مخططات لزيادة أحجام الكيانات محل الاستحواذ، وتحقيق معدلات نمو أكبر، وذلك يختلف تمامًا عن نظرة المستثمر المالى فى سوق الأسهم.

وأضاف أن وضع البورصة المصرية فى الوقت الراهن مع وجود سعرين صرف وقلة موارد الدولار والشك فى إمكانية التخارج بسهولة، تحتم صعوبة إجراء أى طرح أو مخاطبة مستثمر دولى للدخول.

وطالب بضرورة العمل على التسريع فى وتيرة بيع الكيانات الآخرى، موضحًا أنها أمر ملح خلال الوقت الحالي.

يُذكر أن وزيرة التخطيط كانت قد كشفت منذ أيام عن عدة صفقات مرتقبة أبرزها طرح محطة جبل الزيت لتوليد الطاقة، إذ تم قبول العرض الأعلى بأكثر من 300 مليون دولار، متوقعة إتمام الترسية على أحد المستثمرين فى أكتوبر المقبل عقب إعطاء مهلة 60 يوما لإجراء الفحص النافى للجهالة.

وتابعت حينها أن الحكومة تلقت 6 عروض لشراء حصص أقلية فى شركة وطنية تم تأهيل 3 عروض منها حتى الآن، متوقعة الترسية ما بين أكتوبر ونوفمبر المقبلين، لافتة إلى أن الطرح الآخر يتمثل فى طرح 21 محطة تحلية للمياه باستثمارات بقيمة 3 مليارات دولار، كما تتوقع الانتهاء من طرح محطة سيمنس للكهرباء بالربع الأول من 2024.

وأشار هلال إلي أن ازدواجيه الأسعار وعدم توافر الدولار عوامل تؤدى إلى عزوف المستثمرين عن دخول أى من الأسواق بشكل عام التى تواجه مشكلات مماثلة.

وأضاف أن المستثمرين الخارجين فى انتظار استقرار سعر الصرف على الصعيد المحلي، إلى جانب حزمة أخرى من الإصلاحات الاقتصادية، متوقعًا حدوث تحسن ملحوظ فى تلك الجزئية مع نهاية العام الجارى 2023.

ولفت إلى أن الصناديق السيادية الخارجية هى الأقرب لتنفيذ الصفقات المعلنة من جانب الحكومة المصرية، موضحا أن قدومها سيكون بمثابة تشجيع لنظيرتها الخاصة للدخول للسوق المحلية.

من جانبهُ قال مصطفى فوزي العضو المنتدب لشركة «اسباير كابيتال» القابضة إن الإعلان عن تنفيذ حزمة من الصفقات خطوة جيدة وفى انتظار المزيد.

ولفت إلى أن التريث فى إجراء أي خفض جديد بسعر العملة المحلية هو إمر ايجابي، وقد يدفع لحدوث نوع من الاستقرار ومحاولة طمأنة للمستثمر الخارجى.

وأوضح «فوزي» أن فكرة تذبذب سعر العملة محليًا أثارت تخوفات المستثمر الأجنبى خلال الفترات الأخيرة من الدخول والتعامل على الصفقات المختلفة.

وأشار إلى أن العامل الأهم لجذب مستثمرين جُدد خارجين هو التسعير، بوجود خصم جيد يُقدم لهم، هذا إلى جانب التشريعات وتسهيل عمليات الخروج بالأرباح.

ولفت إلى أن مصر اتمت أنجح برنامج فى الخصخصة منذ عدة سنوات خلال 2005،و2006 وكان من أهم عوامل النجاح أن الحكومة كانت تعمل حينها على تشجيع القطاع الخاص.

يُذكر أن وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية كانت قد أعلنت أيضًا فى المؤتمر السابق أنه تم طرح %31 من شركة عز الدخيلة (من حصص الجهات الحكومية) لصالح «حديد عز» بقيمة241 مليون دولار، وتمت تلك الصفقة مقسمة بواقع %60 منها بالعملة الخضراء، و40% بالجنيه المصري .

وأضاف أن الصناديق السيادية هى الأقرب لتنفيذ عمليات الاستحواذ على الكيانات المحلية ضمن البرنامج الحكومى المعلن، بدعم من قدرتها على تحمل المخاطرة بصورة افضل من باقى الكيانات الأخرى.

وكانت «المال» قد نشرت منذ أيام أن أحد المؤسسات الخليجية تدرس ضخ استثمارات تصل إلى مليار دولار فى صندوق ما قبل الطروحات الفرعى التابع لـ”مصر السيادي».

تجدر الإشارة إلى أن صندوق ما قبل الطروحات التابع لـ«مصر السيادي» يستهدف جمع ما يصل إلى 6 مليارات دولار من خلال بيع حصص فى شركات لمستثمرين استراتيجيين، ومن بينها الشركة الوطنية لبيع وتوزيع المنتجات البترولية (وطنية) والشركة الوطنية لتعبئة المياه الطبيعية (صافى) .

ولفت فوزى إلى أن حل أزمة العملة محليا مرتبط بعدة عوامل على رأسها تشجيع القطاع الخاص، و تقليل النفقات،و زيادة الضرائب المفروضة وغيرها مثل التخلص من الشركات المتعثرة ودعم الأنشطة المدرة للدخل وشجيع الصناعات المصدرة .

ونوه إلى أن التنفيذ للمجموعة المعلنة من جانب الحكومة منذ أيام يبعث الأمل فى اتمام المزيد خلال الفترة المقبلة.

وفى سياق متصل قال شوكت المراغى العضو المنتدب بشركة «برايم لتداول الأوراق المالية» إن المستثمر دائما يركز فى الأسواق محل الاستثمار على سهولة دخول وخروج أمواله.

وأضاف أنه على سبيل المثال فإن العديد من المستثمرين الخارجين وتحديدًا من المتعاملين فى البورصة المصرية واجهوا صعوبة فى الخروج من السوق المحلية خلال فترات سابقة.

واتفق مع سابقيه أن أبرز التخوفات التى تواجه المستثمر الخارجى فى أى من الأسواق محل الاستثمار ومن بينها السوق المصرية هى وجود سعرين للصرف أو تعرضه لحدوث تحريك فى سعر الجنيه عقب الدخول.

ولفت إلى أن استقرار القوانين مثلما يحدث فى الأسواق الأخرى الخارجية ضرورة أيضًا، هذا إلى جانب التقييم العادل.

قال محمد حسن مدير صناديق الاستثمار بشركة «أودن» للاستثمارات المالية إن سعر الصرف هو كلمة السر فى إمكانية تسريع تنفيذ حزمة الصفقات الحكومية المنتظرة.

وأضاف أن غالبية الصفقات التى تمت خلال الفترات الماضية لمستثمرين خارجيين حققت خسائر بنسب اقتربت من %50 نتيجة تحريك سعر الصرف.

وقال «حسن» إن هناك عوامل متعددة تنمى وضع سعر العملة الصعبة فى السوق، مثل طرح أوعية دولارية للاستثمار من جانب البنوك بغرض القضاء على السواء الموازية والمضاربات.

ونوه أن تشجيع التصدير يعتبر واحدة من العوامل التى قد تساهم فى حل أزمة العملة محليًا من خلال تسهيل الإجراءات وتقديم دعم على الطاقة والكهرباء واطلاق قروض مخفضة.

ولفت أن الخصم أحد الحلول المطروحة لجذب المستثمرين، أو ضمان خروج المستثمر بنفس سعر تنفيذ الصفقة وقت الدخول عند تحويل الأرباح، موضحًا أن الصناديق السيادية هى التى تبدى رغبات دائمًا بالاستحواذ على الكيانات المحلية المطروحة بدعم من قدرتها على تحمل المخاطر والرغبة فى اقتناص الفرص.

تجدر الإشارة إلى أنهُ تزامنًا مع إعلان الحكومة ترسية زيادة رأسمال شركة «إيجوتاك» للفنادق كحصة أقلية على تحالف مصرى أجنبى يضم شركة آيكون المملوكة لطلعت مصطفى، أعلنت الأخيرة عن تقديم عرض للاستحواذ على حصة مؤثرة فى الملكية وحقوق الإدارة لعدد من الفنادق فى القاهرة والإسكندرية والأقصر وأسوان.

وضمت تلك الحزمة فندق سوفيتيل اولد كتراكت أسوان، ومنتجع موفنبيك أسوان، وفندق سوفوتيل وينتر بالاس الأقصر، وفندق شتايجنبر التحرير، وشتايجنبر سيسيل الإسكندرية ، ماريوت مينا هاوس، ماريوت القاهرة، كازينو عمر الخيام.

وأشارت مجموعة طلعت مصطفى حينها إلى أن هذه الفنادق مملوكة حاليا للشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق «إيجوث»، موضحةً أن هذه الخطوة تتماشى مع استراتيجية المجموعة لترسيخ مكانتها باعتبارها اللاعب الرئيسى فى قطاع الفنادق الراقية فى مصر.

وقالت إن خطتها تهدف الى تطوير وتحديث المحفظة الجديدة لتتماشى مع أنشطتها القائمة فى مجال المشروعات الفندقية الحالية وبغرض خلق قيمة لمساهميها من خلال الاستحواذ.

وسينتج من خلال عملية الاستحواذ عند إتمامها وصول محفظة ايكون لـ15 فندقًا بإجمالى قاعدة تزيد عن 5 آلاف غرفة فندقية، متضمنة المشروعات قيد الإنشاء، كما ستساهم عملية الاستحواذ فى تحقيق إيرادات مستقبلية بالعملة الصعبة، وبما يتفق مع استراتيجية المجموعة من تعظيم أنشطة الدخل المتكرر للشركة.

وكان رئيس الوزراء المصرى الدكتور مصطفى مدبولى أعلن بداية شهر فبراير الماضى عزم الحكومة المصرية طرح 32 شركة فى البورصة أو بيع حصص منها لمستثمرين رئيسيين، وذلك على مدار عام يبدأ من الربع الأول من هذا العام وحتى الربع الأول من العام 2024.

وشملت خطة الطرح المعلنة حينها بنك القاهرة، والمصرف المتحد، والبنك العربى الأفريقى الدولي، بجانب شركة مصر للتأمين، كما ضمت شريحة أخرى كبيرة من الشركات التى تعمل بقطاعات مختلفة ومتنوعة منها «النصر للتعدين»، و «الحفر للبترول» و «وسيناء للمنجنيز» و «المصرية للسبائك الحديدية».

وقال مسئولو «مصر السيادي» خلال فترة سابقة إن 7 شركات انضمت لصندوق ما قبل الطروحات، ويجرى الترويج لهم مع مستثمرين استراتيجيين، وإنه يدرس الدمج بين عدد من الكيانات فى قطاعات معينة لكن ذلك لن يكون هدفا على المدى.

وصندوق ما قبل الطروحات هو كيان فرعى يتبع «مصر السيادي» ويعنى بالاستثمار فى شركات مصرية قبل طرحها سواء فى البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين.