عقب تقليص العائد على الجنيه.. « المال» ترصد أسعار فائدة القروض الشخصية لدى 26 بنكًا

سيد بدر- محمود الصباغ – فاطمة إمام

رصدت «المال» أسعار الفائدة وأنواع برامج القروض الشخصية لدى 23 بنكًا عقب قرار البنك المركزى الصادر مؤخراً بزيادة نسبة أقساط الدين لإجمالى دخل العميل من 35 إلى %50.

ووفقًا لأكثر من مسئول بخدمة عملاء البنوك، فإنه يجرى التجهيز للعمل بقرار «المركزى».

«الأهلى» يقدم أعلى قيمة بنحو مليونى جنيه

وأظهر المسح الذى أجرته «المال» أن البنك الأهلى يقدم أعلى قيمة للحد الأقصى للقرض الشخصى تصل إلى 2 مليون جنيه، مع اختلاف البرامج ونوعية الشركة التى ينتمى إليها العميل، كما أطلق عرضًا يستمر لمدة 3 شهور فقط لزيادة أجل القرض الشخصى إلى 15 عامًا، مقابل 10 أعوام حالياً.

بينما تقدم بنوك (قناة السويس، ومصرف أبوظبى الإسلامي، والمصرى الخليجي، والاتحاد الوطني، وعوده مصر، وأبوظبى الأول، والأهلى المتحد، والإمارات دبى الوطني، والمصرف المتحد، والعربي، والشركة المصرفية) حدود قصوى تتراوح بين 350 إلى 750 ألف جنيه.

%5 عمولة للسداد المبكر فى 13 بنكًا

وأظهر المسح أن بنوك المصرى الخليجي، والإسكندرية، والأهلى المتحد، أطلقت برامج قروض شخصية بفائدة متغيرة، بحيث تقل أسعارها حال قرر «المركزي» خفضها، وفيما لم تظهر خدمة العملاء تفاصيل تلك القروض لدى بنكى الإسكندرية والأهلى المتحد، حدد البنك المصرى الخليجى الحد الأقصى لخفض الفائدة عند %4.

وفيما يتعلق بعمولة السداد المبكر فقد وصلت إلى %5 فى نحو 13 بنكًا، وارتفعت فى بنك الشركة المصرفية لنحو %8.

أسعار فائدة القروض الشخصية لدى 26 بنكاً

البنك طبيعة الضمان الحد الأدنى للمرتب الفائدة الحد الأقصى لقيمة القرض الحد الأقصى لأجل القرض عمولة السداد المبكر الأهلى بتحويل المرتب أو القسط 500 – 1000 17.5% متناقصة 2 مليون جنيه 10 3% حالة الدفع النقدي و10% حال الدفع بأي وسيلة أخرى بدون تحويل المرتب أو القسط 1000 19% متناقصة 500 ألف جنيه 4 – 5 أعوام بضمان وديعة أو شهادة 3% زيادة على العائد 80-90% العاملين بالبنوك 1000 16.5% متناقصة 700 ألف جنيه 7 التجاري الدولي بتحويل المرتب أو القسط من خلال الفرع 16.5-25% 1.5 مليون جنيه 12 – 120 شهر 5% من قيمة الرصيد بدون تحويل المرتب أو القسط بضمان وديعة أو شهادة من خلال الفرع حتى 95% من قيمة الوعاء العاملين بالبنوك من خلال الفرع 16.5-25% 1.5 مليون جنيه 12-120 شهرًا HSBC بتحويل المرتب أو القسط 3000 17.5% متناقصة 1.5 مليون جنيه حتى 84 شهرًا 5% بدون تحويل المرتب أو القسط من خلال الفرع من خلال الفرع 6-60 شهر بضمان وديعة أو شهادة 17-18% 90% العاملين بالبنوك من خلال الفرع بنك تنمية الصادرات بتحويل المرتب أو القسط 1500 16-16.5 متناقصة 1.5 مليون جنيه حتى 10 سنوات 4% بدون تحويل المرتب أو القسط 19-19.5 متناقصة مليون جنيه بضمان وديعة أو شهادة حد أدنى 5000 3% 90% العاملين بالبنوك 5000 15-16.25% مليون جنيه حتى 10 سنوات بنك قناة السويس بتحويل المرتب أو القسط 1500-2500 16-17% 750 ألف جنيه حتى 120 شهرًا 5% بدون تحويل المرتب أو القسط 4000 17-19% متناقصة 500 ألف جنيه حنى 96 شهرًا بضمان وديعة أو شهادة 2% فوق عائد الوعاء 90% العاملين بالبنوك من خلال الفرع بلوم مصر بتحويل المرتب أو القسط 3000 جنيه طبقا لموافقه التكويد يحدد طبقا للعبء الدينى للعميل 50 % من دخل العميل صافى حتى 10 سنوات 4% بدون تحويل المرتب أو القسط 5000 جنيه تتراوح بين 19 % حتى 22 % 600 ألف جنيه للموظفين حتى 7 سنوات 4% 4 مليون جنيه للأطباء بضمان وديعة أو شهادة لا يوجد حسب شروط الشهاده او الوديعة 90 % من قيمه الوعاء الادخارى الضامن للقرض حتى 5 سنوات العاملين بالبنوك 5000 جنيه 18.40% يحدد وفقا لنسبه عبء الدين 50 % من دخل العميل حتى 7 سنوات بنك القاهرة بتحويل المرتب أو القسط 1000 19.5 – 20 متناقصة 1.5 مليون جنيه 4 – 84 شهرًا 8% من قيمة الرصيد بدون تحويل المرتب أو القسط 1000 22 – 23% متناقصة 6-60 شهر بضمان وديعة أو شهادة 2% – 4% 90% العاملين بالبنوك من خلال الفرع مصرف أبوظبي الإسلامي بتحويل المرتب أو القسط 1500 9.5-10% 750 ألف جنيه 1-5 سنوات من خلال الفرع بدون تحويل المرتب أو القسط 3000 11.25-12.75% 1-5 سنوات بضمان وديعة أو شهادة 9% 90% العاملين بالبنوك من خلال الفرع المصري الخليجي بتحويل المرتب أو القسط 2500 15.5-16.5 متناقصة 750 ألف جنيه 6-120 شهرا 5% بدون تحويل المرتب أو القسط 3000 17-18.70 متناقصة 500 ألف جنيه بضمان وديعة أو شهادة 2-3% 95% ذو العائد المتغير تنخفض الفائدة بحد أقصى 4% أو حتى 14% العاملين بالبنوك من خلال الفرع العربي الافريقي بتحويل المرتب أو القسط 3000 18.5-22.5% مليون ونص للفئة A 750 الف للفئة B 10 السنة الأولى 5% بعد عام 3% بدون تحويل المرتب أو القسط من خلال الفرع بضمان وديعة أو شهادة 2% 97% من قيمة الشهادة العاملين بالبنوك من خلال الفرع 15% حتى مليوني جنيه التعمير والاسكان بتحويل المرتب أو القسط 1500 17 مليون جنيه 10 5% بدون تحويل المرتب أو القسط 18 500 الف 5 بضمان وديعة أو شهادة من خلال الفرع 90من قيمة الوديعة العاملين بالبنوك من خلال الفرع الاتحاد الوطني بتحويل المرتب أو القسط 800 الحكومة 2000 الخاص 17.5 750الف جنيه 10 5% بدون تحويل المرتب أو القسط غير متاح بضمان وديعة أو شهادة 2% 90%من قيمة الشهادة العاملين بالبنوك من خلال الفرع عوده مصر بتحويل المرتب أو القسط 2500 21 750 الف جنيه 8 6% بدون تحويل المرتب أو القسط 19 7 بضمان وديعة أو شهادة من خلال الفرع 90 من قيمة الوديعة العاملين بالبنوك من خلال الفرع الاستثمار العربي بتحويل المرتب أو القسط 2000 19 مليون 10 5% بدون تحويل المرتب أو القسط 4000 2.25 750 الف جنيه بضمان وديعة أو شهادة 2% 90% من قيمة الوديعة العاملين بالبنوك 3000 20 1.2 مليون جنيه 10 ابوظبي الأول بتحويل المرتب أو القسط 5000 25 750 الف جنيه 7 5% بدون تحويل المرتب أو القسط لا يوجد بضمان وديعة أو شهادة من خلال الفرع العاملين بالبنوك من خلال الفرع الاهلي المتحد بتحويل المرتب أو القسط 5000 17 500 الف 10 2% بدون تحويل المرتب أو القسط لا يوجد بضمان وديعة أو شهادة من خلال الفرع 90% ذو العائد المتغير 6000 من خلال الفرع مليون جنيه العاملين بالبنوك من خلال الفرع الامارات دبي بتحويل المرتب أو القسط 1000 من22.5 الي 25 350 الف 7 5% بدون تحويل المرتب أو القسط بضمان وديعة أو شهادة من خلال الفرع 90% من قيمتها العاملين بالبنوك من خلال الفرع الاسكندرية بتحويل المرتب أو القسط 1000 AAA15.5% AA16% A17% مليون ونص للفئة A 750 الف للفئة B 8 5% بدون تحويل المرتب أو القسط B18% بضمان وديعة أو شهادة من خلال الفرع ذو العائد المتغير 1000 مليون ونص للفئة A 750 الف للفئة B 12 العاملين بالبنوك من خلال الفرع مصر بتحويل المرتب أو القسط 2000 10-10.2 ثابتة حتى مليون جنيه 5 سنوات 4% بدون تحويل المرتب أو القسط 10.73 500 ألف جنيه 5 سنوات بضمان وديعة أو شهادة 2% على قيمة الشهادة حتى 90% 10 سنوات العاملين بالبنوك ثابتة10% 500 ألف جنيه 5 سنوات كريدي أجريكول بتحويل المرتب أو القسط 3500 20-23% حتى مليون جنيه 7 سنوات من خلال الفرع بدون تحويل المرتب أو القسط من خلال الفرع بضمان وديعة أو شهادة العاملين بالبنوك المصرف المتحد بتحويل المرتب أو القسط 1500 17.5-19.5 متناقصة حتى 750 ألف جنيه حتي 8 سنوات 5% بدون تحويل المرتب أو القسط بضمان وديعة أو شهادة من خلال الفرع العاملين بالبنوك 1500 18.5% متناقصة حتى 750 ألف جنيه حتي 8 سنوات البنك العربي بتحويل المرتب أو القسط من خلال الفرع 17.5-20% متناقصة 500 ألف جنيه 5-10 سنوات 5% بدون تحويل المرتب أو القسط من خلال الفرع بضمان وديعة أو شهادة نفس قيمة الفائدة الأخرى العاملين بالبنوك من خلال الفرع SAIB بتحويل المرتب أو القسط 1000 من خلال الفرع 750 ألف 8سنوات 8% بدون تحويل المرتب أو القسط 3000 300 ألف 7 سنوات بضمان وديعة أو شهادة بزيادة 3% علي الشهادة العاملين بالبنوك من خلال الفرع الأهلى الكويتى بتحويل المرتب أو القسط 1200 18.5 الى 20% مليون جنيه حتى 8 سنوات 7% بدون تحويل المرتب أو القسط 3000 23% بضمان وديعة أو شهادة حتى 4% فوق فائدة الوديعة أو الشهادة حتى مليون جنيه حتى 10 سنوات العاملين بالبنوك 3000 19.50% 750 ألف جنيه قطر الوطني بتحويل المرتب أو القسط 1500 19% متناقصة من خلال الفرع 7 سنوات 5% بدون تحويل المرتب أو القسط 6000 19.75-20% متناقصة مليون جنيه 7 سنوات بضمان وديعة أو شهادة 2% فوق عائد الوعاء 90% من قيمة الوديعة وفقا لأجل الوديعة العاملين بالبنوك من خلال الفرع بنك الكويت الوطني بتحويل المرتب أو القسط 2250 18.5 – 19.25 1.5 مليون جنيه حتى 96 شهرًا 5% بدون تحويل المرتب أو القسط 4000 حتى 84 شهرًا بضمان وديعة أو شهادة 4% فوق عائد الوعاء 90% من قيمتها العاملين بالبنوك من خلال الفرع 15.5% 16.5% من خلال الفرع 84 -96 شهرًا من خلال الفرع

إعداد: المال المصدر: المواقع الالكترونية ومراكز الخدمة الهاتفية للبنوك