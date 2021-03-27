عقب تصادم سوهاج .. مقترح بتركيب كاميرات مراقبة بقطارات السكة الحديد

تقدمت سكينة عبدالسلام سلامة، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي في البرلمان ، بمقترح برلماني، بضرورة تركيب كاميرات مراقبة داخل عربات قطارات السكة الحديد، لكشف محاولات العبث بها أو أي أعمال تخريبية ، عقب حادث تصادم قطاري سوهاج .

وقالت سلامة، في مقترحها الموجه لرئيس الوزراء، ووزير النقل، إن تزويد قطارات السكة الحديد، بكاميرات مراقبة ذات تكنولوجيا حديثة ومتطورة، يمكنها رصد وتحديد ملامح المخربين بكل دقة .

وأشارت عضو البرلمان إلى أنها ستساعد الجهات المعنية على تعقب وملاحقة هؤلاء في أي مكان من خلال الحصول على معلومات وتفاصيل كاملة عن كيفية وقوع الحادث والتعرف على مرتكبيه.

وأشارت سلامة، إلى أن القطارات الحديثة المعمول بها في دول أوروبا، مزودة بكاميرات مراقبة مركزية موضوعة في أماكن سرية، بحيث يصعب كشفها، ترصد أي محاولا عبثية وتخريبية، وهو ما ساهم في تقليل معدلات حوادث السكك الحديدية الناجمة عن أعمال تخريبية.

وأوضحت عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان ، أنه من السهل تنفيذ هذه الخطة، وتركيب كاميرات مراقبة داخل القطارات وتنفيذها في أسرع وقت من خلال الهيئة العربية للتصنيع.

يشار إلى وقوع حادث تصادم قطاري سوهاج ، والذي وقع صباح أمس الجمعة، في محطة سكة حديد قرية الصوامعة غرب، دائرة مركز طهطا في محافظة سوهاج، بين قطار رقم 157 المميز وقطار رقم 2011 vip، وأعلنت وزارة الصحة والسكان، عن وفاة 32 وإصابة 91 آخرين في الحادث وعقب الحادث أصدرت الهيئة العامة للسكة الحديد بيانا أرجعت فيه أسباب وقوع الحادث لعبث أحد الركاب بفرامل الطوارئ.