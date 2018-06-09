عقب تراجع الذرة الصفراء.. انخفاضات مرتقبة في العلف والدواجن

- عبدالعزيز السيد: لن يقل عن 350 جنيها في الطن الواحد عقب عيد الفطرالصاوي أحمدتوقعت شعبة المجازر والثروة الداجنة انخفاض أسعار طن العلف بنحو 350 جنيها للطن، عقب عيد الفطر، وذلك بعد تراجع أسعار الذرة الصفراء فى الأسواق حاليا بنحو 500 جنيه للطن، ليصل إلى 4200 جنيه مقابل 3800 مؤخرًا.وكانت ال

– عبدالعزيز السيد: لن يقل عن 350 جنيها في الطن الواحد عقب عيد الفطر



الصاوي أحمد

توقعت شعبة المجازر والثروة الداجنة انخفاض أسعار طن العلف بنحو 350 جنيها للطن، عقب عيد الفطر، وذلك بعد تراجع أسعار الذرة الصفراء فى الأسواق حاليا بنحو 500 جنيه للطن، ليصل إلى 4200 جنيه مقابل 3800 مؤخرًا.

وكانت الشركة الوطنية لمنتجات الذرة نجحت فى خفض سعر الطن بنسبة 17%، وطرح كميات كبيرة فى الأسواق؛ ما أدى إلى تراجع سعر طن الذرة إلى 3860 جنيه بدلاً من 4250، وهو ما يترتب عليه انخفاض فى سوق العلف والدواجن.

ورحب عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة المجازر، بجهود الشركة الوطنية لصناعة الذرة في تخفيض الأسعار خلال الفترة الراهنة، بسبب زيادة حجم الكميات المعروضة فى الأسواق.

وأوضح السيد لـ”المال” أن الذرة تمثل 70% من منتج العلف، وبالتالى سيُسفر انخفاض الذرة عن تراجع أسعار العلف بعد العيد، بنحو 350 جنيها، متوقعًا انعكاس ذلك أيضا على أسعار الدواجن بالانخفاض خلال الأيام المقبلة.

ولفت إلى أن سعر طن العلف يتراوح الآن بين 7250 إلى 7400جنيه.

وكان حسين بودى، رئيس شعبة “مطاحن 82%” بغرفة صناعة الحبوب التابعة لاتحاد الصناعات، قد أكد أن نجاح “الشركة الوطنية لمنتجات الذرة” فى حفض أسعار الذرة بنسبة 17%، سيؤثر بشكل كبير فى أسعار الأعلاف، والردة الخشنة المستخدمة فى تسمين الماشية.

وأضاف أن أسعار الماشية ستتأثر بشكل غير مباشر بأسعار الأعلاف، سواء بالارتفاع أو الانخفاض، وذلك لأن دورة تسمين الماشية تصل مدتها إلى 8 أشهر؛ ما يعنى ظهور تأثير أسعار الأعلاف على الماشية بشكل لاحق.

من جانبه، طالب حسين عبدالرحمن، نقيب الفلاحين، من الجهات الرقابية المتابعة الدقيقة لأسعار الذرة في الأيام الحالية وضرورة التأكد من سريان الأسعار المخفضة على جميع المناطق والمحافظات.

وأكد “عبدالرحمن” أن الذرة محصول استيراتيجي ومهم جدًّا، ويجب توفيره بأسعار مناسبة، لأن يدخل كغذاء أساسي للماشية والدواجن.