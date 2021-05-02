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عقب انكماش الإيرادات الحكومية بسبب كورونا .. رئيس غانا يجمّد زيادة راتبه السنوية

شمل القرار أيضا نائبه ووزراءه ونواب الوزراء وجميع الموظفين المعينين.
المال - خاص 9:28 م, الأحد, 2 مايو 21 9:28 م, الأحد, 2 مايو 21

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قرر رئيس غانا نانا أكوفو إدو تجميد زيادة راتبه السنوية لعام 2021، وذلك على خلفية انكماش الإيرادات الحكومية بسبب جائحة كورونا .

ووفقا لما ذكرته إذاعة “جوي إف إم”، شمل القرار أيضا نائبه ووزراءه ونواب الوزراء وجميع الموظفين المعينين.

ونقلت شبكة روسيا اليوم عن وكالة “بلومبرغ” للأنباء أن رئيس غانا قال إن القرار “يعد مساهمة متواضعة من جانبنا للحد من الضرر الذي تعرضت له الإيرادات العامة والمساعدة في تعافي اقتصادنا من تداعيات جائحة كورونا”.

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وكانت غانا قد تكبدت خسائر بقيمة 13.6 مليار سيدي غانا (2.4 مليار دولار) العام الماضي، حيث نما الاقتصاد بنسبة 0.4%، فيما تعد أبطأ نسبة نمو منذ 37 عاما.

وحسب “بلومبرغ” تتوقع الحكومة في غانا تعافي الاقتصاد ونموا بنسبة 5% خلال العام الجاري.

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بقلم المال - خاص

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