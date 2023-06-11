عقب انتقاد غيابه.. وزير المالية يصل «النواب» ويشارك بجلسة مناقشة الموازنة العامة للدولة

وصل الدكتور محمد معيط وزير المالية لمجلس النواب للمشاركة بالجلسة العامة المخصصة لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2023 /2024 و خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية .

وكانت الجلسة العامة اليوم شهدت ، انتقاد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الاحد ، غياب الدكتور محمد معيط وزير المالية عن حضور الجلسة المخصصة لمناقشة الموازنة العامة للعام المالي الجديد 2023 /2024 و خطة التنمية الاقتصادية .

و قال “جبالي” خلال الجلسة إن الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط اعتذرت عن حضور الجلسة لوجودها بمهمة قومية خارج البلاد .

و اضاف :” لكن اين وزير المالية غير موجود ، و خاصة ان اهم واجب لوزير المالية حضور الحساب الختامي و الموازنة العامة ، و انا استفسر من مجلس الوزراء ، و اتعجب هل هناك ما هو اهم من هذه الجلسة “.



و علق المستشار علاء فؤاد وزير المجالس النيابية ، قائلا :” وزير المالية كان حريص على حضور الجلسة و لكنه لديه ارتباط مع مؤسسة دولية فى اجتامع بالفيديو كونفرانس ، و امامه ساعة ليصل الى المجلس “.



و علق ” جبالي” غاضبا :” كان يجب ترتيب اجتماع الفيديو كونفرانس فى موعد سابق لان هذه جلسة مقدسة لحضور الوزير ليبين للشعب كله و ليس النواب فقط بياناته المهمة و الموازنة و خطة التنمية الاقتصادية ، و كان يجب ان يضع الجلسة فى اولوية الاولويات “.



و رد وزير المجالس النيابية قائلا : “هذا موعد محدد سابقا “،و قال ” جبالي”:” كلن عليه ان يؤجله “.