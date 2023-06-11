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عقب انتقاد غيابه.. وزير المالية يصل «النواب» ويشارك بجلسة مناقشة الموازنة العامة للدولة

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عقب انتقاد غيابه.. وزير المالية يصل «النواب» ويشارك بجلسة مناقشة الموازنة العامة للدولة
ياسمين فواز

ياسمين فواز

1:36 م, الأحد, 11 يونيو 23

وصل الدكتور محمد معيط وزير المالية لمجلس النواب للمشاركة بالجلسة العامة المخصصة لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2023 /2024 و خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية .

وكانت الجلسة العامة اليوم شهدت ، انتقاد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الاحد ، غياب الدكتور محمد معيط وزير المالية عن حضور الجلسة المخصصة لمناقشة الموازنة العامة للعام المالي الجديد 2023 /2024 و خطة التنمية الاقتصادية .

و قال “جبالي” خلال الجلسة إن الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط اعتذرت عن حضور الجلسة لوجودها بمهمة قومية خارج البلاد .

و اضاف :” لكن اين وزير المالية غير موجود ، و خاصة ان اهم واجب لوزير المالية حضور الحساب الختامي و الموازنة العامة ، و انا استفسر من مجلس الوزراء ، و اتعجب هل هناك ما هو اهم من هذه الجلسة “.


و علق المستشار علاء فؤاد وزير المجالس النيابية ، قائلا :” وزير المالية كان حريص على حضور الجلسة و لكنه لديه ارتباط مع مؤسسة دولية فى اجتامع بالفيديو كونفرانس ، و امامه ساعة ليصل الى المجلس “.


و علق ” جبالي” غاضبا :” كان يجب ترتيب اجتماع الفيديو كونفرانس فى موعد سابق لان هذه جلسة مقدسة لحضور الوزير ليبين للشعب كله و ليس النواب فقط بياناته المهمة و الموازنة و خطة التنمية الاقتصادية ، و كان يجب ان يضع الجلسة فى اولوية الاولويات “.


و رد وزير المجالس النيابية قائلا : “هذا موعد محدد سابقا “،و قال ” جبالي”:” كلن عليه ان يؤجله “.

ياسمين فواز

ياسمين فواز

1:36 م, الأحد, 11 يونيو 23