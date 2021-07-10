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عقب انتشال جثة جديدة .. ارتفاع حصيلة قتلى انهيار مبنى بولاية فلوريدا الأمريكية إلى 79 شخصا

وذلك عقب انتشال جثة واحدة جديدة من تحت الأنقاض
أحمد إسماعيل 7:38 م, السبت, 10 يوليو 21 7:38 م, السبت, 10 يوليو 21

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أعلنت دانيلا ليفين، عمدة مقاطعة “ميامي-داد” بولاية “فلوريدا” الأمريكية، ارتفاع حصيلة القتلى جراء انهيار مبنى في المقاطعة إلى 79 شخصا، وذلك عقب انتشال جثة واحدة جديدة من تحت الأنقاض.

وقالت ليفين – حسبما ذكر تلفزيون “إن بي سي” الأمريكي اليوم السبت – إنه تم التعرف على جثث 53 شخصا، مشيرة إلى أنه لا يزال 61 شخصا في عداد المفقودين.

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وكان المبنى المؤلف من 12 طابقا، والذي يضم 55 شقة والمطل على المحيط في منطقة “سيرفسايد” قرب ميامي بيتش قد انهار يوم 24 من شهر يونيو الماضي، بينما كان السكان نائمين في الداخل.

ولايزال السبب وراء انهيار المبنى الذي صمد لعقود أمام الأعاصير غير معروف، وجارٍ التحقيق للكشف عن ملابساته.

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بقلم أحمد إسماعيل

أحمد إسماعيل - ديسك

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