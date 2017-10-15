عقب الهجوم الإرهابي..تأجيل فتح معبر رفح غدًا

حسين رجبقررت السلطات المصرية تأجيل فتح معبر رفح البري ، غدا الاثنين، في أعقاب الهجوم الإرهابي الذي أسفر عن مقتل 24 إرهابيا و6 عسكريين في سيناء. جاء ذلك في بيان حصلت المال عليه صادر من السفارة الفلسطينية. بالقاهرة وكان من المقرر أن يتم فتح المعبر منذ غد لمدة أربعة أيام هذا الأسبو

حسين رجب



قررت السلطات المصرية تأجيل فتح معبر رفح البري ، غدا الاثنين، في أعقاب الهجوم الإرهابي الذي أسفر عن مقتل 24 إرهابيا و6 عسكريين في سيناء.

جاء ذلك في بيان حصلت المال عليه صادر من السفارة الفلسطينية. بالقاهرة

وكان من المقرر أن يتم فتح المعبر منذ غد لمدة أربعة أيام هذا الأسبوع.



يأتي هذا عقب استشهاد 6 من أفراد الجيش المصري عقب تصديهم لمحاولة استهداف نقاط تأمين شمال سيناء بمنطقة القويدس ، مما أسفر عن مقتل 24 فردًا إرهابيًا، وإصابة فرد آخر، وتدمير سيارتي دفع رباعى، تستخدمها العناصر الإرهابية، وذلك وفقا لبيان نشره المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة .



ونعي سفير دولة فلسطين بالقاهرة جمال الشوبكي وكوادر وموظفي سفارة ومندوبية فلسطين شهداء الجيش المصري الأبرار ، ويؤكدون وقوفهم إلى صف الشقيقة مصر قيادة وشعبا من أجل محاربة الارهاب ودحر كل من يحاول زعزعة أمن قلب العروبة مصر ، وأن يدوم الاستقرار و الامان على أرضها المباركة .

