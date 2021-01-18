سيـــاســة

عقب اتهامهم بالفساد في الأرض.. اعتذار نائب البرلمان المسيء للفنانين

عقب تدخل أشرف زكي نقيب الممثلين
ياسمين فواز 8:04 م, الأثنين, 18 يناير 21 8:04 م, الأثنين, 18 يناير 21

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أُسدل الستار علي أزمة أحد نواب البرلمان والفنانين، عقب تقدُّم النائب رياض عبد الستار، عضو البرلمان، باعتذارٍ عما بدَر منه في الجلسة العامة، أمس الأحد، من إساءةٍ للفنانين خلال مناقشة قانون ضحايا العمليات الأمنية والإرهابية، والذى اتهمهم بالفساد في الأرض.

وقال نائب البرلمان، في اعتذارٍ مكتوب تَقدَّم به، اليوم الاثنين: “نحمل للفنانين التقدير والاحترام.. الفنانين الذين يقدمون الفن الهادف الذي يؤثر إيجابيًّا في سلوكيات المجتمع المصري، ونعلم أن هناك فنانين مُحترمين يمثلون القوى الناعمة لمصر وننتظر المزيد من أعمال الفن الهادف لرقيّ ونهوض المجتمع.. مع جزيل الشكر والتقدير”.

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يأتي ذلك عقب تقدم الدكتور أشرف زكي، نقيب الممثلين، بمذكرةٍ رسمية إلى رئيس البرلمان، بشأن تصريحات أحد النواب المُسيئة للفن والفنانين، والتي قال فيها النائب: “مش معقول أن ينص القانون على خصم نسبة من موظفي الدولة، أين رجال الأعمال وأين الفنانون، مش معقول يسقط كل يوم شهداء ونترك الفنانين يسعون في الأرض فسادًا”.

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وأكد نقيب الممثلين أنه في انتظارٍ لردّ فعل البرلمان تجاه هذا الموقف.

وترجع الأزمة إلى أمس الأحد، خلال كلمة النائب رياض عبد الستار بالجلسة العامة المخصصة لمناقشة قانون ضحايا العمليات الحربية والأمنية، حيث طالب النائب بمساهمة رجال الأعمال والفنانين في دعم صندوق ضحايا ومصابي العمليات الحربية والأمنية.

وقال منفعلًا، خلال الجلسة العامة أمس الأحد: “مش معقول أن ينص القانون على خصم نسبة من موظفي الدولة، أين رجال الأعمال وأين الفنانون، مش معقول يسقط كل يوم شهداء ونترك الفنانين يسعون في الأرض فسادًا”.

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بقلم ياسمين فواز

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