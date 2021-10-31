اتصالات وتكنولوجيا

عقب إطلاق الـ«ميتافيرس»..مطالب في البرلمان للحكومة بثورة تكنولوجية بحثية

لتناسب طموحات الجمهورية الجديدة
ياسمين فواز 8:34 ص, الأحد, 31 أكتوبر 21 8:34 ص, الأحد, 31 أكتوبر 21

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طالبت النائبه أميرة ابوشقة عضوة البرلمان ، حكومة الدكتور مصطفي مدبولي ، باعداد استراتيجيه رقمية و ثورة تكنولوجيه وبحثية متطوره تتناسب مع طموحات وأهداف الجمهورية الجديدة وما اعتمدته القيادة السياسيه من رؤي تواكب التحديث العالمي في عالم التكنولوجيا ، بعد إطلاق منصة الـ “ميتافيرس” التي تعد الثورة المقبلة في تطور الإنترنت. 

واضافت ابوشقة في تصريحات لها ، بأنه علي الحكومه أن تخرج من الأطر القديمه والتقليدية وتسير في ركب التطور الذي سيجعل العالم أكثر ترابط  وسهوله في الاتصال بتقنيات حديثه وعلينا الإنتباه لهذه الثورة الجديده غدفي عالم التكنولوجيا والانترنت ومواجهه ماتصاحبه من تحديات.

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وشددت عضوة البرلمان علي ضرورة دعم المواهب والمبتكرين من العقول الشابه المصريه وإطلاق العنان لافكارهم للاستفاده منها ، وكذلك اعتماد برامج تدريبيه متطوره لهم في الجامعات والمؤسسات الحكومية والخاصة بهدف خلق جيل جديد من المصريين قادر علي دخول النادي التكنولوجي العالمي .

يذكر أن استثمار بمليارات الدولارات تم ضخها في مشروع “الميتافريس”، ليصبح الجيل الجديد القادم من مستقبل الإنترنت والتواصل الاجتماعي.ويعتبر مصطلح “ميتافيرس” إلى عالم ما وراء الإنترنت، كما نعرفه اليوم، حيث سيستخدم الأشخاص أجهزة الواقع الافتراضي والواقع المعزز، بدلا من أجهزة الكمبيوتر المحمولة والهواتف، للدخول إلى مساحات افتراضية.

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وأشارت بأنه في هذه المساحات يتواصل الناس اجتماعيا في عوالم افتراضية بدلا من منصات التواصل الاجتماعي التقليدية مثل “إنستغرام” و”تويتر” و”تيك توك”، وستطغى كلمات مثل “ميتافيرس” على حديث الناس في الحياة اليومية المعتادة.

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بقلم ياسمين فواز

محررة مجلسي النواب والشيوخ حاليا سبق وعملت كمحررة بالقسم السياسي ومسئولة عن ملف الأحزاب بجريدة الدستور منذ 2010 ، بالاضافة إلى إعداد البرامج الاخبارية ومنها برنامج صباح الخير يا مصر لمدة عاميين بقطاع الأخبار بالتلفزيون المصري. عملت سكرتير تحرير بجريدة الدستور لمدة عاميين. ومحررة صفحة الموضة والمرأة بجريدة المال لأكثر من 3 سنوات . كما سبق وعملت كمحررة صحفية في عدد من الاصدرات الاسبوعية ومنها صوت الأمة و الحلوة وعين

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