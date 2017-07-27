عقبات بالجملة لأصحاب مشروعات التصنيع السمكى فى بورسعيد

يطالبون «التنمية الصناعية» بحزمة حوافزأمانى العزازىيواجه أصحاب المشروعات السمكية، القائمة بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، مشاكل تتعلق بالتمويل، وارتفاع أسعار الأراضى، وعقبات أخرى جمركية.ومن المعروف أن المنطقة تشهد توسعا ملحوظا فى أنشطة الصناعات السمكية، تزامنًا مع مشروعين عملاقين

يطالبون «التنمية الصناعية» بحزمة حوافز





أمانى العزازى

يواجه أصحاب المشروعات السمكية، القائمة بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، مشاكل تتعلق بالتمويل، وارتفاع أسعار الأراضى، وعقبات أخرى جمركية.

ومن المعروف أن المنطقة تشهد توسعا ملحوظا فى أنشطة الصناعات السمكية، تزامنًا مع مشروعين عملاقين للاستزراع السمكى، شرق وغرب بورسعيد، تحت إشراف القوات المسلحة، وجهازها للخدمة الوطنية.

قال عبده رضوان، رئيس مجلس إدارة مصنع الرضوان لتصدير الأسماك، إنه بصدد إنهاء التشطيبات الخاصة بالمصنع الجديدن الذى يقع على مساحة 3000 متر بالمنطقة الصناعية، جنوب الرسوة، لمواجهة الزيادة المتوقعة فى الطلب على الأسماك، بعد فتح أسواق جديدة للتصدير فى أمريكا وإسبانيا، بالتوازى مع زيادة الكميات المنتجة من المشروع القومى للاستزراع السمكى، ومواجهة ارتفاع الطلب من السوق المحلية، بعد التحسن المتوقع للحركة السياحية بمصر.

أضاف، أن هناك تراجعا فى مبيعات مصنعه القائم حاليا بالمنطقة، بنسبة %50، بعد أن دخلت القشريات والرخويات فى قائمة السلع الترفيهية، التى تضاعفت جماركها، وفقا لقرارات الجمارك العام الماضى.

وأوضح أن ارتفاع سعر الدولار الجمركى خلال الفتره الماضية، أدى إلى زيادة سعر المنتج النهائى، الذى تنتجه شركته من الأسماك، ومصنعاتها على المستهلك.

ولفت إلى أن خطته الاستثمارية تتضمن إضافة خط إنتاج جديد لمنتجات الأطفال، يسمى بمنتجات الطبقة المغطاة، الذى تقبل عليه الدول الأوروبية، والخليج، موضحا قيامه باستيراد معدات جديدة، وماكينات خاصه بتقشير الجمبرى، بتكلفه استثماريه 35 مليون دولار.

طالب عمرو حميد، رئيس مجلس إدارة شركة حميد لتصدير الأسماك، هيئتى الاستثمار والتنمية الصناعية، بمنح تيسيرات فى تخصيص الأراضى الصناعية للمستثمرين، فى أنشطة الصناعات الغذائيه، سواء للتصدير المحلى أو الخارجى.

أشار إلى أنه بصدد إقامة مشروع شراكة مع مستثمر يونانى، لإعادة تصدير أسماك الرنجة المدخنة، وتصنيع أسماك التونة، لكنه لفت إلى أن التأثير الملحوظ لارتفاع الدولار، تكلفة المنتج النهائى لشركته من الأسماك الطازجة، والمصنعة، الذى تسبب فى ارتفاع أسعار المواد الخام، والحافظة، التى تستورد واستخدامها فى تجهيز المنتجات المصنعة والبطارخ، والرخويات مثل الفيش برجر، وفواكه البحر، وشرائح السبيط التى تصدر للخارج.

فيما توقع أن تفى مشروعات الاستزراع السمكى التى قامت على أحواض الترسيب الناتجة عن حفر قناة السويس الجديدة، باحتياجات مصر من الأسماك.

وقال محمود درغام، مدير شركة الصلى درغام لتصنيع الأسماك، إن التوسع فى تصدير المصنعات الغذائية، مرهون بإعفاء المستلزمات من الجمارك، وتيسير الحصول على الأراضى التى وصلت تكلفة المتر من الأرض بالمنطقه الصناعية، جنوب الرسوة ببورسعيد، إلى 700 جنيه، بعد قرار رئيس الجمهورية بخفضها لعدم إقبال مستثمرى بورسعيد عليها.

فيما أشار أسامة الإصبح، تاجر أسماك، إلى أن ارتفاع سعر الأرض وصعوبة الإجراءات الإدارية، للحصول على تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، يشكل عقبة أمام تحول كثير من زملائه للتصنيع، لا سيما فى نشاط منتجات الطبقة المغطاة، التى تتطلب مواد خام، استيرادها من الخارج، ومطلوبة فى أسواق الخليج، ويمكن أن نتوسع فى تصنيعها بجودة عالية، لافتا إلى أن هذا التوسع مرهون بإعفاء مستلزمات تصنيع المواد الغذائية، من الجمارك وكذا مستلزمات تغليفها وتعبئتها.