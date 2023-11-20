«عقار مصر» تضخ 250 مليون جنيه في 9 أشهر

ضخت شركة عقار مصر للتطوير العقارى استثمارات تقدر بقية 250 مليون خلال 9 أشهر الأولى من العام الجاري.

وقال بهاء حفظ الله رئيس مجلس إدارة شركة عقار مصر إن الشركة قامت بتسريع عملية تنفيذ مشروعها «أناكاج» لتتلاشى التأثيرات السلبية الناتجة عن الزيادة المطردة فى أسعار المواد الخام، أو حدوث أى قفزات سعرية مفاجئة.

وتابع حفظ الله فى تصريحات خاصة لـ«المال» أنه تم تنفيذ نسبة 30% بالمشروع خلال 2023 فقط، لتكون نسبة إجمالى ما تم إنجازه بالمشروع حوالى %65 لافتاً إلى أن العام الجارى يعد الأنجح والأقوى على مستوى الإنشاءات والتنفيذ.

وبخصوص المبيعات المحققة على مدار العام، ذكر حفظ الله أن 2023 يمثل عام التقلبات الشديدة على مستوى البيع، إذ توجد بعض الشهور اتسمت بالرواج وشهدت إقبالاً من قبل المستثمرين والأفراد، رغبة منهم فى حفظ أموالهم ومدخراتهم فى مخزون للقيمة ألا وهو العقار، وشهور أخرى اتسمت فيها ببعض من الركود، نتيجة لتغير توجهات الأفراد فى تلك الشراء نحو الشهادات البنكية وغيرها.

ولفت إلى أنه بصفة عامة كان مستوى المبيعات فى الشركة متوسط إلى حد ما، فلم تتراجع بشكل كبير، ولم تنم أيضاً بمعدلات فائقة.

وأشار حفظ الله إلى أن بعض المناطق شهدت العام الجارى إقبالاً كثيفاً من العملاء و الآخر منها سادت فيه حالة من الهدوء فى وتيرة البيع، وذلك يرجع للقلق العام فى السوق العقارية، والذى دفع المستثمرين والأفراد لحفظ أموالهم فى مشروعات ووحدات تم إنشائها بالفعل، والاستثمار فى مدن جاهز للعيش .

وذكر أنه على سبيل المثال كانت مناطق التجمع الخامس والقاهرة الجديدة تحظى باهتمام عال من قبل العملاء، نظراً لزيادة نسبة المعمور بها وكثرة المعروض فيها من الوحدات أو التى أوشكت على الانتهاء من الإنشاء، فيها تعرضت مدن أخرى على غرار العاصمة الإدارية لضغوطات نتيجة لهدوء حركة البيع بها.

وفيما يتعلق بالقرض البنكى الذى كانت تسعى الشركة للحصول عليه الفترة الماضية، لفت حفظ الله إلى أن عقار مصر قد توقفت عن البحث على قروض مصرفية، نظراً للقفزات المتتالية فى أسعار الفائدة، والتى رفعت من تكلفة الاقتراض بشكل حاد، علاوة على اشتراطات البنوك المبالغ فيها والتى تتطلب وجود سابقة أعمال قوية لدى الشركة ليتسنى لها الحصول على تمويل، وهو ما قد لا يتوافر فى الشركات حديثة التواجد بالقطاع.

ونوه إلى أن الشركة تعتمد فى الوقت الراهن على التمويل الذاتى من خلال زيادة رأس المال من المساهمين الرئيسين، للتسريع فى عملية الإنشاء والتنفيذ، وكذلك لاقتناص فرص استثمارية أخرى.

وبخصوص خطة شركة عقار مصر خلال عام 2024،أوضح أنه لا يوجد رقم معين يمكن توقعه أو وضعه للشركة فى العام المقبل، ولكن ستقوم الشركة بطرح المرحلة الأخيرة من مشروع أناكاج السكني، بجانب طرح المرحلة الأولى من مشروعها التجاري.

وأضاف أن الشركة تدرس بعض الفرص الاستثمارية فى إحدى المدن الساحلية، ومن المقرر الإعلان عن المشروع قبل ختام العام الجاري، رافضاً الكشف عن أيه تفا صيل أخرى لحين الانتهاء من كافة الدراسات.

وفيما يتعلق برأيه فى توجه شركات التطوير لإضافة أذرع جديدة، قال إن المطور بات يفضل حالياً أن يتولى المشروع بداية من تطويره وختاماً بإدارته وتشطيبه، وذلك لاستغلال هامش الربحية، تعويضاً عن الخسائر الراهنة نتيجة للأوضاع والظروف الاقتصادية بصفة عامة.

وتابع : «سنشهد تلك الظاهرة بشكل كبير خلال المرحلة المقبلة، فشركات التطوير ترغب فى تعظيم إيراداتها وصافى أرباحها لمواجهة الضغوطات المالية الحالية».

ولفت إلى أنه لا يمكن منح هذه الظاهرة وصفاً دقيقاً فى تأثيرها على القطاع، ولكن من المؤكد أنها ستغير من شكل وهيكل السوق الفترة المقبلة.

وأضاف أنه من المهم الإشارة إلى أن العمل المتخصص أفضل من المتعدد، فالأنجح أن تقوم كل شركة بالمهام المعنية بها، فشركات التطوير تطور الأراضى وتستثمر فيها وشركات الإدارة تدير المشروع ، وشركات التشطيب تستلم المشروع من المقاول ثم تقوم بإعمالها فكلها مراحل متتالية، وكل مرحلة تخص شركة بعينها.

وأكد أنه مع مرور فترة من الوقت سنجد عدداً كبيراً من المطورين يمثلون مجموعة من الهواة فى هذه التخصصات نتيجة لعدم احتفاظ كل شركة بمهامها المعنية والمحددة.

يذكر أن «عقار مصر» هى شركة مساهمة مصرية تأسست عام 2018، دشنت أول مشروعاتها بالعاصمة الإدارية الجديدة، على الطراز النوبي؛ ويقع المشروع على مساحة 20 فدانا، بمنطقة الحى الثامن.

وتم طرح المشروع فى مارس 2019، وهو عبارة عن عمارات مكونة من سبعة طوابق لكل عمارة، ويحتوى على وحدات استديو وثلاث غرف وبينت هاوس.

كما أن عدد الوحدات بالمشروع تبلغ 800 بمساحات تبدأ من 94 وحتى 316 مترًا مربعًا، وينقسم إلى جزأين، تجاري، يطلق عليه «جوسكو» وهى تعنى سوق باللغة النوبية، وسكنى يسمى «أناكاج» ويعنى بيتى.