«عقار مصر» تبحث اقتراض 300 مليون جنيه لتمويل إنشاءات «أناكاجى»

تتفاوض شركة «عقار مصر» للحصول على قرض بقيمة 300 مليون جنيه، من أحد البنوك المحلية، بهدف استكمال توسعاتها فى مشروع «أناكاجى» بالعاصمة الإدارية الجديدة.

أكدت مصادر مطلعة أن الشركة ما زالت فى مرحلة التفاوض، والتى بدأت منذ أكثر من شهرين، لافتة إلى أن هناك تحفظا من البنوك التجارية على تمويل نشاط التطوير العقارى، نتيجة اضطراب أوضاع السوق وتعثر بعض الكيانات عن سداد ديونها أو تباطؤ المبيعات، علاوة على وجود تقلبات سعرية كبيرة وارتفاع تكاليف البناء.

وكان بهاء حفظ الله، مدير عام شركة «عقار مصر»، قد قال فى تصريحات سابقة لـ«المال»، إن الشركة ضخت استثمارات بقيمة 300 مليون جنيه خلال العام الماضى، وحققت مبيعات بنحو 400 مليون.

وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع نحو 1.4 مليار جنيه، وتم تنفيذ %50 من إنشاءات كمبوند «أناكاجي»، كما انتهت الشركة من تسويق أكثر من %65 منه.

وتأسست «عقار مصر» عام 2018، ودشنت أول مشروعاتها السكنية بالعاصمة الإدارية؛ على الطراز النوبي؛ ويقع المشروع على مساحة 20 فدانا، بمنطقة الحى الثامن؛ وينقسم إلى جزأين: تجارى يطلق عليه «جوسكو»، وسكنى تحت اسم «أناكاجي».

وتم طرح المشروع فى مارس 2019، وهو عبارة عن عمارات مكونة من 7 طوابق، ويبلغ عدد الوحدات 800 بمساحات تبدأ من 94 إلى 316 مترًا، كما يضم ناديا اجتماعيا ومركزا ثقافيا نوبيا، ولا تتعدى المساحة البنائية به %18 من إجمالى الأرض، وتولت شركة «دار المعمار» للتصميمات والأعمال الاستشارية. يذكر أن «عقار مصر» بدأت برأسمال مصدر يبلغ 100 مليون جنيه، تمت زيادته لـ 150 مليونا خلال العام الماضى، وتدرس الشركة فى الوقت الحالى عددا من الفرص الاستثمارية فى مدن العاصمة الإدارية، والساحل الشمالى، والتجمع الخامس، من خلال الدخول فى شراكات مع هيئة المجتمعات العمرانية أو كيانات تطوير عقارى أخرى، وفقا للمصادر