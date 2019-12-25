عقار ماب : 7.8% ارتفاعا بأسعار القاهرة الجديدة خلال 2019

ارتفاع أسعار الفيلات بمنطقة القاهرة الجديدة خلال العام الجارى بنحو 7.8% مقارنة بمستويات الأسعار فى العام الماضى.

كشف تقرير إحصائى صادر من موقع عقار ماب، عن ارتفاع أسعار الفيلات بمنطقة القاهرة الجديدة خلال العام الجارى بنحو 7.8% مقارنة بمستويات الاسعار فى العام الماضى.

وحصلت “المال” على نسخة كاملة من الدراسة المعدة من عقار ماب، والذى كشف أن أسعار المتر الواحد فى الفيلات ارتفع منذ ديسمبر 2018 من سعر 17950 جنيها؛ ليختم بنهاية ديسمبر 2019 عند مستوى 19350 جنيها بمعدل نمو 7.8%.

شهدت أسعار فيلات القاهرة الجديدة خلال العام 2019 بنحو 7.8 %.

وتنشر “المال” تطور أسعار البيع خلال الفترة من ديسمبر 2018 إلى الشهر نفسه من العام الجارى.

في ديسمبر 2018 بلغت الأسعار 17950 جنيها للمتر، وفى شهر يناير الماضى شهد الأسعار نمو لتسجل 18150 جنيه للمتر المربع، ثم خلال شهر فبراير بلغ السعر حوالى 18300 جنيه للمتر المربع.

وحققت الأسعار خلال مارس الماضى نمو طفيف بالأسعار لتسجل 18350 جنيها للمتر المربع، ثم شهدت الأسعار بشهر أبريل الماضى نمو بنحو 18500 جنيه للمتر المربع.

واستقرت لمدة 5 شهور منذ مايو حتى شهر سبتمبر الماضى لتستقر عند سعر 18600 جنيه للمتر المربع.

وحقق خلال أكتوبر الماضى ارتفاع بأسعار الفيلات ببدايه الربع الاخير من العام ليحقق نسبه ارتفاع متوسطة بحو 19000 الاف جنيه للمتر المربع”، ثم خلال شهر نوفمبر شهد ارتفاع طفيف ليسجل 19100 الاف جنيه للمتر المربع.

ويختم العام الراهن معدل أسعار الفيلات بمنطقة القاهرة الجديدة لتسجل خلال شهر ديسمبر الحالى 19350 جنيها لسعر المتر المربع.

وتعد نتائج الدراسة الموسعة من أهم ما يبحث عنه الراغبون في شراء العقارات في مصر، حيث شملت ما يبلغ بنحو 2 مليون مشتري ومهتم بالعقارات شهريا.

كما أعطت تقديرات وأرقاما مفصلة لتوجهات الأسعار، بجانب مستويات تزايد الطلب، والخدمات في أهم مناطق القاهرة الكبرى، وشمل أسعار المتر المربع للفيلات.