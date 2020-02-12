«عقار ماب»: 6% زيادة في الطلب على العقارات خلال الشهر الماضي

كشف التقرير الصادر عن محرك البحث عقار ماب مصر، زيادة الطلب على العقارات خلال شهر يناير بنسبة 6% مقارنة بشهر ديسمبر من العام الماضي 2019، موضًحا أن مؤشر عقار ماب سجل 2875 نقطة خلال الشهر المذكور.

وتوقّع التقرير أن يستمر التحسن في الطلب على العقارات بمصر، خلال الشهرين الماضين، بعد أن شهد تراجعًا في العام الماضي.

ويتم حساب قيمة مؤشر عقارماب باستخدام مجموعة من المعادلات المبنية على أرقام وإحصائيات دقيقة يتم جمعها من محرك بحث عقارماب، والذي يحتوي على أكثر من 100.000 وحدة عقارية، بالإضافة إلى وجود ما يقارب 1.000.000 زيارة للموقع بشكل شهري.

ويعتمد عقار ماب مصر على بيانات اقتصادية واحصائية تساعد في تقييم الوضع العام للقطاع العقاري في مصر لتحسين قيمة المؤشر.

تراجع الطلب على العقارات بنسبة 3% في ديسمبر 2019

وسجل مؤشر عقار ماب قيمة 2718 نقطة خلال شهر ديسمبر من العام الماضي، بنسبة تراجع سجلت 3% عن شهر نوفمبر من العام الماضي.

وأكد التقرير الصادر أنه عادة ما يشهد الربع الأخير من السنة مثل هذا التراجع بسبب قلة الطلب خلال موسم الشتاء.