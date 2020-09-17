«عقار ماب»: 12% زيادة في الطلب على العقارات خلال الشهر الماضي

كشف محرك بحث عقار ماب مصر عن زيادة الطلب على العقارات خلال شهر أغسطس الماضي، بعد تراجع نسبي في خلال فترة عيد الأضحى المبارك.

وأوضح أن مؤشر عقار ماب الذي يقيس مستوى الطلب على شراء العقارات أن هناك زيادة بنسبة 12% خلال شهر أغسطس مقارنة بشهر يوليو وبلغت قيمة المؤشر 2671 نقطة.

يذكر أن الطلب العقاري في السوق المصرية خلال يوليو الماضي، سجل تراجعا بنسبة 7% بالمقارنة مع الشهر السابق، والذي شهد رواجا غير مسبوق وذلك بعد فترة طويلة من الانخفاض في الطلب بسبب أزمة كورونا.

ويتم حساب قيمة مؤشر عقارماب باستخدام مجموعة من المعادلات المبنية على أرقام وإحصائيات دقيقة يتم جمعها من محرك بحث عقارماب والذي يحتوي على أكثر من 100 ألف وحدة عقارية، إضافة إلى وجود ما يقارب مليون زيارة للموقع بشكل شهري.

كما يتم الاعتماد على بيانات اقتصادية وإحصائية تساعد في تقييم الوضع العام للقطاع العقاري في مصر لتحسين قيمة المؤشر.