عقـــارات

«عقار ماب»: 12% زيادة في الطلب على العقارات خلال الشهر الماضي

وفقا للتقرير الشهري الصادر أغسطس الماضي
محمود زكي 1:27 ص, الجمعة, 18 سبتمبر 20 1:27 ص, الجمعة, 18 سبتمبر 20

شارك الخبر مع أصدقائك

كشف محرك بحث عقار ماب مصر عن زيادة الطلب على العقارات خلال شهر أغسطس الماضي، بعد تراجع نسبي في خلال فترة عيد الأضحى المبارك.

وأوضح أن مؤشر عقار ماب الذي يقيس مستوى الطلب على شراء العقارات أن هناك زيادة بنسبة 12% خلال شهر أغسطس مقارنة بشهر يوليو وبلغت قيمة المؤشر 2671 نقطة.

اقرأ أيضا  إسكان البرلمان : تخفيض قيم التصالح في مخالفات البناء انحياز للمواطن

يذكر أن الطلب العقاري في السوق المصرية خلال يوليو الماضي، سجل تراجعا بنسبة 7% بالمقارنة مع الشهر السابق، والذي شهد رواجا غير مسبوق وذلك بعد فترة طويلة من الانخفاض في الطلب بسبب أزمة كورونا.

ويتم حساب قيمة مؤشر عقارماب باستخدام مجموعة من المعادلات المبنية على أرقام وإحصائيات دقيقة يتم جمعها من محرك بحث عقارماب والذي يحتوي على أكثر من 100 ألف وحدة عقارية، إضافة إلى وجود ما يقارب مليون زيارة للموقع بشكل شهري.

اقرأ أيضا  تنفيذ 4600 وحدة إسكان اجتماعي بمدينة العاشر من رمضان

كما يتم الاعتماد على بيانات اقتصادية وإحصائية تساعد في تقييم الوضع العام للقطاع العقاري في مصر لتحسين قيمة المؤشر.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم محمود زكي

كاتب صحافي متخصص في الشئون العقارية عمل في جريدة المال مطلع عام 2016، سبق له العمل في عدد من الصحف والمواقع المصرية

ملف الكاتب محمود زكي

اقرأ أيضاً

إرتفاع أسعار المتر السكني في المهندسين (تفاصيل)

محمود زكي 7:43 ص, الخميس, 17 سبتمبر 20

تعرف على أسعار العقارات في مدينة 6 أكتوبر (جراف)

محمود زكي 7:54 ص, الثلاثاء, 21 يوليو 20

تعرف على أغلى عشر مناطق في القاهرة الجديدة «جراف»

محمود زكي 9:28 م, الأثنين, 29 يوليو 19

تعرف على أغلى 10 مناطق سكنية في الشيخ زايد (جراف)

محمود زكي 6:04 م, الثلاثاء, 2 يوليو 19

تعرف على أسعار المتر السكني في مدينة 6 أكتوبر (انفوجراف)

محمود زكي 4:55 م, الثلاثاء, 2 يوليو 19

«عقار ماب»: 12% زيادة في أسعار العقارات بمنطقة المهندسين

محمود زكي 6:47 م, الجمعة, 21 يونيو 19