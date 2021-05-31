اتصالات وتكنولوجيا

«عقار ماب» يطلق خدمة Aqarmap Matcher

للتوافق بين رغبات البائعين والمشترين
محمود جمال 12:15 م, الأثنين, 31 مايو 21 12:15 م, الأثنين, 31 مايو 21

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أطلق محرك البحث العقاري “عقارماب”، خدمة Aqarmap Matcher  لزيادة فعالية التواصل بين البائع والمشترى، والاستفادة من الفرص التسويقية الضائعة بين العرض والطلب، بما يحقق التوافق والتطابق بين رغبات البائعين والمشترين، من خلال قاعدة بيانات تضم نحو 7.9 مليون عميل مهتمين بالعقارات، إذ تضم المنصة أكبر قاعدة بيانات للعملاء في السوق العقاري تم تجميعها خلال ١٠ سنوات.

قال  أحمد عبد الفتاح، مدير تطوير الأعمال، أنه بتحليل بيانات طرق البحث على محرك البحث العقاري” عقارماب” تبين وجود فجوة بين العرض والطلب تحمل فرصا تسويقية ضائعة بين البائع والمشترى، نتيجة بحث المشترين عن عقارات في مناطق محددة بمواصفات معينة قد تكون غير متاحة في تلك الأوقات، وقد تتوافر هذه العقارات المطلوبة على المنصة بعد ذلك من خلال البائعين، ومن ثم تستهدف خدمة ” Aqarmap Matcher” التطابق بين العرض والطلب وتنبيه المشترين بتوافر العقارات التى تتوافق مع احتياجاتهم ورغباتهم، دون الحاجة للبحث مرة أخرى على المنصة، مما يضمن التطابق بين رغبات البائع والمشترى.

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أضاف أن خدمة “Aqarmap Matcher” تستهدف كل العملاء المسجلين على منصة عقارماب، سواء كانوا زواراً حالياً أو سابقين، وتوصيل الاعلان الجديد للمشترين الذين كانوا يبحثون عن عقار بنفس المواصفات.

وأشار، إلى أن محرك البحث “عقارماب” يعتمد على خاصية التسجيل منذ تأسيسه وبالتالي تمتلك أكبر قاعدة عملاء محليين أو دوليين.

وأوضح أن هذه الخدمة تأتي من ضمن خدمات متعددة تقدمها عقارماب للعميل لمساعدته في اتخاذ قرار الشراء بسهولة ودقة، وأن عقارماب تستهدف تفعيل آلية التواصل بين البائع والمشترى، ومن ثم تطور من الخدمات التى تقدمها للعملاء و تسعى لابتكار حلول جديدة تخدم السوق العقاري.

وأوضح عبد الفتاح، أن المنصة تضمن للمعلنين تحديد العملاء المناسبين للعقار قبل الإعلان بها من خلال تعريفات تفصيلية تشمل أعدادهم بالمحافظات والمدن والأحياء الرئيسية والأحياء الفرعية، بجانب نوع النشاط ما بين البيع والايجار ونوع المنتجات، من بينها منتجات سكنية وتجارية وإدارية وطبية، وأراضي ومباني وشقق دوبلكس واستوديو.

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كما أوضح أن عدد العملاء الذين يبحثون عن وحدات بغرض التمليك على  محرك “عقارماب” يبلغ 5.6 مليون عميل، والعملاء الباحثين عن وحدات بغرض الإيجار يبلغ 2.3 مليون عميل.

أضاف، وتضم المنصة نحو 5.4 مليون عميل يبحثون عن شقق سكنية، و 487 ألف عميل يبحثون عن الفلل، و479 ألف عميل يبحثون عن شقق مفروشة، و 314 ألف عميل يبحثون عن وحدات تجارية، و 284 ألف عميل يبحثون عن قطع أراضي، و 239 ألف عميل يبحثون عن شاليهات، و 171 ألف عميل يبحثون عن شقق دوبلكس، و 154 ألف عميل يبحثون عن وحدات إدارية، 38 ألف عميل يبحثون عن وحدات طبية، و66 ألف عميل يبحثون عن شقق ستوديو.

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لفت إلى أن عدد عملاء القاهرة الكبرى المسجلين بالموقع يبلغ 6.3 مليون عميل، و938 ألف عميل بالاسكندرية، و 193 ألف عميل بالساحل الشمالى، في حين يبلغ عدد العملاء المسجلين بالمنصة من التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، نحو 1.2 مليون عميل، و709 ألف عميل من مدينة 6 أكتوبر، و 614 ألف عميل من مدينة نصر، و 390 ألف عميل من المعادي، و389 ألف عميل من مدينة الشيخ زايد، و365 ألف عميل من مصر الجديدة.

أضاف أن المنصة تقدم فئات إعلانية مختلفة بحيث تتضمن وصول الإعلان للعملاء المحتملين.

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بقلم محمود جمال

صحفي متخصص في تغطية أخبار وزارة الاتصالات وهيئاتها وشركات التكنولوجيا المصرية والعالمية تخرج في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة عام 2010

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