عقار ماب: تراجع الطلب على الوحدات السكنية 12% في مايو

أظهر مؤشر عقار ماب، تراجع الطلب على العقارات خلال الجزء الأخير من شهر مايو-مع دخول شهر رمضان- حيث وصلت قيمة المؤشر إلى 2364 نقطة، بما يمثل انخفاض بنسبة 12% في مستوى الطلب.

ومن المتوقع أن يستمر مستوى الطلب بشكل منخفض خلال شهر رمضان، باستثناء الطلب من المغتربين العائدين من منطقة الخليج العربي، حيث أن عدد زياراتهم لموقع عقار ماب شهدت زيادة في الفترة الأخيرة، ومن المتوقع أن تمثل مبيعاتهم أكثر من 70% من إجمالي المبيعات التي ستتم في السوق خلال شهر يونيو.

ويتم حساب قيمة مؤشر عقارماب باستخدام مجموعة من المعادلات المبنية على أرقام وإحصائيات دقيقة يتم جمعها من محرك بحث عقارماب، والذي يحتوي على أكثر من 100.000 وحدة عقارية، بالإضافة إلى وجود ما يقارب 1.000.000 زيارة للموقع بشكل شهري، ويتم الاعتماد على بيانات اقتصادية واحصائية تساعد في تقييم الوضع العام للقطاع العقاري في مصر لتحسين قيمة المؤشر.