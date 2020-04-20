عقار ماب : تراجع الطلب على العقارات لأدنى مستوى منذ 5 سنوات في مصر

سجل الطلب العقاري تراجعًا بنسبة 29.59% خلال شهر مارس بالتزامن مع أزمة كورونا، والتي أثرت على الأسواق العقارية والمالية في مختلف دول العالم، وفقا لمؤشر محرك عقار ماب مصر.

قال التقرير إنه بدأ التراجع بالتسارع في منتصف شهر مارس مباشرة بعد العاصفة التي ضربت معظم المحافظات في منتصف الشهر.

وأوضح التقرير أن قيمة مؤشر عقارماب وصل إلى اقل قيمة تم تسجيلها في آخر 5 سنوات؛ حيث لم يشهد السوق العقاري مثل هذه الظروف الاستثنائية من قبل. مؤشر عقار ماب مصر

وأشار عقار ماب ألى انه في آخر اسبوع من شهر مارس بدأ السوق يلتقط أنفاسه ولكن الوضع لم يعد إلى ما كان عليه قبل الأزمة، ويتوقع أن يستمر السوق في وضع الترقب إلى بعد شهر رمضان المبارك.

ويتم حساب قيمة مؤشر عقارماب باستخدام مجموعة من المعادلات المبنية على أرقام وإحصائيات دقيقة يتم جمعها من محرك بحث عقارماب والذي يحتوي على أكثر من ١٠٠,٠٠٠ وحدة عقارية، بالإضافة إلى وجود ما يقارب ١,٠٠٠,٠٠٠ زيارة للموقع بشكل شهري.