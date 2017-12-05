عقار ماب: تراجع الطلب على العقارات فى نوفمبر بنسبة 7%

رضوى عبد الرازق سجل مؤشر عقار ماب مصر تراجع في مستوى الطلب بنسبة 7% خلال شهر نوفمبر لتصل قيمة المؤشر عند نهاية الشهر إلى 2981 نقطة. وأكد المؤشر أن التراجع فى تلك الفترة طبيعى ويبقى وضع السوق العقارية على مستوى عالٍ من النشاط، خصوصاً مع استمرار شركات التطوير العقاري في إطلاق المشاريع الجديدة



رضوى عبد الرازق

سجل مؤشر عقار ماب مصر تراجع في مستوى الطلب بنسبة 7% خلال شهر نوفمبر لتصل قيمة المؤشر عند نهاية الشهر إلى 2981 نقطة.

وأكد المؤشر أن التراجع فى تلك الفترة طبيعى ويبقى وضع السوق العقارية على مستوى عالٍ من النشاط، خصوصاً مع استمرار شركات التطوير العقاري في إطلاق المشاريع الجديدة.

ويتم حساب قيمة مؤشر عقار ماب باستخدام مجموعة من المعادلات المبنية على إحصائيات دقيقة يتم جمعها من محرك بحث عقار ماب، والذي يحتوي على أكثر من 100 ألف وحدة عقارية، بالإضافة إلى وجود ما يقارب مليون زيارة للموقع بشكل شهري، وأيضاً يتم الاعتماد على بيانات اقتصادية وإحصائية تساعد في تقييم الوضع العام للقطاع العقاري في مصر لتحسين قيمة المؤشر.