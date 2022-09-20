«عقار ماب» : العاصمة الإدارية ستكون صالحة للمعيشة خلال 10 سنوات

أصدرت شركة عقار ماب الاليكترونية تقريراً بحثياً عن العاصمة الإدارية الجديدة تضمن أهم عوامل الجذب للشراء فى العاصمة الإدارية الجديدة.

وحصلت المال على نسخة من التقرير والذى تضمن أهم عوامل الجذب الرئيسية لأكثر من 50% من العملاء تجاه العاصمة الإدارية الجديدة.

و أظهر التقرير السنوي أن الرغبة في الاستثمار والمستقبل الواعد هم عوامل الجذب الرئيسية للشراء بالعاصمة الجديدة وذلك طبقا لتحليل السوق العقاري المصري ورصد توجهاته وتفضيلات العملاء

منهجية التقرير والدراسة

واعتمد التقرير على عملاء موقع وتطبيق عقارماب الذين يصل عددهم 2 مليون مشتري شهريًا ويبحثون عن عقارات للبيع وللايجار، حيث بلغ عدد العقارات التي تم تحليلها على الموقع أكثر من 300 ألف عقار معروضة من شركات التطوير والتسويق والأفراد، مما يسمح لعقارماب بإعداد دراسات تحليلية لصفاتهم وتفضيلاتهم العقارية مع تجميع ردودهم على الاستبيانات الموسمية التي ترسل على فترات لمعرفة آرائهم

كما اعتمدت على دراسة أسعار المطورين العقاريين المشتركين مع عقارماب وعددهم أكثر من 600 مطور عقاري.

40% من العينة مهتمة بالشراء فى العاصمة

وقد أظهرت الدراسة إهتمام 40% من العملاء باختلاف مستوياتهم الاجتماعية بالشراء في العاصمة الإدارية الجديدة

جاء ذلك لعدة أسباب في مقدمتها تنبئهم بمستقبل مزهر للعاصمة الإدارية، تليها رؤيتهم ان الشراء في العاصمة هو استثمار جيد واعتقادهم في توفر خدمات أفضل بالعاصمة بينما لم يكن السعر من عوامل الجذب للشراء بالعاصمة الإدارية.

كما يتوقع ما يقارب 80% من العملاء أن العاصمة الإدارية الجديدة أن تصبح صالحة للمعيشة ومزودة بالخدمات خلال فترة أقل من 10 سنوات، حيث توقع نصفهم أن العاصمة ستصبح صالحة للمعيشة ومزودة بالخدمات خلال أقل من 5 سنوات

تزايد ملحوظ لشراء العقارات كاملة التشطيب

أظهر التقرير تزايد إتجاه العملاء لشراء العقارات كاملة التشطيب بشكل ملحوظ على مدار الخمس سنوات السابقة حيث عبر ما يزيد عن نصف عدد العملاء بالدراسة باختلاف مستوياتهم الاجتماعية عن رغبتهم واتجاههم لشراء العقارات كاملة التشطيب في عام 2022.

كما كشف مؤخرا التقييم السعري لموقع عقار ماب عن تسجيل متوسط سعر المتر للشقق السكنية في العاصمة الإدارية الجديدة لـ 12,650 جنيه للمتر، وللفيلات بلغ متوسط سعر المتر 20,050 جنيه في شهر سبتمبر.

وقد تم إطلاق تقرير عقارماب السنوي 2022 في أحدث مؤتمر عقاري نظمته عقارماب حيث جمع رؤساء وأعضاء مجلس إدارة مجموعة كبيرة من المطورين العقاريين مثل شركة مينا للتطوير العقاري وماونتن فيو وشركة تطوير مصر ومجموعة العتال وشركة منصات وشركة النيل للتطوير ومجموعة صروح للتطوير العقاري بالإضافة إلى عدد من الشركات العقارية.