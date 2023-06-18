عقار ماب : الدولار يتسبب فى ارتفاع متوسط سعر بيع المتر بالمدن الجديدة

أصدر محرك البحث عقار ماب تقريراً لقياس تأثر أسعار العقارات فى مصر بعد زيادة الدولار بصورة كبيرة بالتزامن مع تعويم الجنيه عدة مرات وتحرك سعره أمام الدولار .

و يتم تغيير الأسعار في مجال الاستثمار العقاري بسبب ارتفاع تكاليف البناء وحديد التسليح والمواد الأساسية مثل الأسمنت، بالإضافة إلى ذلك الارتفاع المستمر لقيمة العقارات بسبب الطلب الكبير والتي تبعها ارتفاع مماثل في الأسعار وفقاً لتحليل عقار ماب .

أسعار العقارات واحدة من أهم الموضوعات التي تهم المصريين الآن سواء لمن يبحث عن الاستثمار أو الشراء أو حتى البيع، مع عدة تساؤلات حول إمكانية انخفاض أسعار العقارات أم ستستمر في الازدياد خاصة في المدن الجديدة مثل التجمع والشيخ زايد والعاصمة الإدارية الجديدة.

ورصد موقع “عقارماب” ارتفاع أسعار الشقق في التجمع الخامس ارتفاعا ملحوظا مع بداية العام الحالي مقارنة بالعام الماضي

ارتفاع فى القاهرة الجديدة

سجلت أسعار الشقق في التجمع الخامس متوسط 14600 جنيه للمتر المربع وذلك خلال شهر مايو مقابل 11500 جنيه خلال الشهر المقابل من العام الماضي 2022 لتصل نسبة الزيادة في متوسط سعر المتر حوالي 3000 جنيه بنسبة 29.85%.

يقدم محرك البحث العقاري “عقارماب” خدمة دليل الأسعار والذي يمكن من خلالها معرفة سعر المتر المربع ومستوى الطلب وتغير الأسعار في كافة المجتمعات العمرانية والمدن الجديدة في محافظة القاهرة أو غيرها من المحافظات الأخرى

فيلات وشقق التجمع الخامس

وارتفع حجم الطلب على شراء الشقق السكنية في التجمع الخامس في مايو بدرجة 55% وذلك في زيادة ملحوظة مقارنة ببعض المدن الجديدة الأخرى وفقاً لتحليل عقار ماب .

كما شهدت أسعار الفيلات في التجمع الخامس ارتفاعا ملحوظا مقارنة بالعام الماضي حيث سجلت أسعار الفيلات في التجمع الخامس متوسط 21550 جنيه للمتر المربع وذلك خلال شهر مايو مقابل 19750 جنيه خلال الشهر المقابل من العام الماضي 2022 بنسبة زيادة في متوسط سعر المتر حوالي 2000 جنيه بنسبة 8.98 % وبلغ حجم الطلب 49%

الشيخ زايد

وبلغت أسعار الشقق في الشيخ زايد متوسط 14100 جنيه للمتر المربع وذلك خلال شهر مايو مقابل 10400 جنيه خلال الشهر المقابل من العام الماضي 2022 بنسبة زيادة في متوسط سعر المتر حوالي 3700 جنيه بنسبة 16.05% وسجل حجم الطلب على شراء الشقق السكنية في الشيخ زايد في مايو 66%

كما زاد سعر المتر بشكل بسيط في فيلات الشيخ زايد، حيث بلغ متوسط سعر المتر المربع 19,650 جنيه مقارنة ب 18,850 جنيه خلال الشهر المقابل من العام الماضي بنسبة لا تتجاوز 1000 جنيه واستمر مستوى الطلب في انخفاضه ليصل إلى 25%.

فيلات العاصمة الإدارية

وبلغ مستوى الطلب على شراء الشقق بالعاصمة الإدارية الجديدة 11% وشهدت الأسعار زيادة بنسبة 18.55% خلال آخر 12 شهرًا، حيث سجل سعر المتر المربع 14300 جنيه في شهر مايو هذا العام مقابل 12450 جنيه خلال الشهر المقابل العام الماضي.

وبالنسبة للفيلات في العاصمة الإدارية الجديدة فقد سجل مستوى الطلب على الشراء 24%، وشهدت الأسعار انخفاضًا بنسبة 1.43% خلال آخر 12 شهرًا، حيث سجل سعر المتر المربع 20,100 في مايو مقابل 20,450 خلال الشهر المقابل العام الماضي.

أسعار الشروق

أيضا ارتفعت أسعار الشقق في مدينة الشروق ارتفاعا ملحوظا وسجل سعر المتر المربع في شهر مايو حوالي 13,200 جنيه مقابل 9,250 جنيه خلال الشهر المقابل من العام الماضي ليصل نسبة الزيادة في متوسط سعر المتر حوالي 4000 جنيه بنسبة 45% كما أرتفع مستوى الطلب ليصل 100%

وبالنسبة للفيلات في الشروق فقد سجل مستوى الطلب على الشراء 39%، وشهدت الأسعار ارتفاعا بنسبة 23% خلال آخر 12 شهرًا، حيث سجل سعر المتر المربع 24,450 في مايو مقابل 19,450 خلال الشهر المقابل العام الماضي.

مدينة بدر

بينما ظل سعر المتر المربع منخفض في بعض المدن الجديدة مثل مدينة بدر، حيث سجل سعر المتر المربع في الشقق خلال شهر مايو للعام الحالي 4,300 بزيادة فقط 400 جنيه عن الشهر المقابل العام الماضي.

وبالنسبة للفيلات فقد ارتفع سعر المتر المربع ليصل 8,400 جنيه في مايو من العام الحالي مقارنة ب 6,700 جنيه الشهر المماثل من العام الماضي

وعلى الرغم من ارتفاع أسعار العقارات فمن المتوقع عدم تأثر على الطلب على العقارات، فكما يقال دائما أن أفضل فرصة للاستثمار هي الآن.