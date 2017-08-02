عقار ماب: ارتفاع الطلب على العقارات 12% خلال يوليو

رضوى عبدالرازقأظهر مؤشر عقار ماب ارتفاع الطلب العقاري خلال أشهر صيف ٢٠١٧، حيث ارتفع الطلب للشهر الثاني على التوالي لتصل قيمة مؤشر عقارماب إلى ٣٠١٧ نقطة، محققاً بذلك زيادة شهرية بنسبة ١٢٪ بالمقارنة مع شهر يونيو.ومن المتوقع أن يستمر الطلب في الارتفاع خلال شهر أغسطس ومن ثم سيتراجع الطلب مع دخول عيد

رضوى عبدالرازق

أظهر مؤشر عقار ماب ارتفاع الطلب العقاري خلال أشهر صيف ٢٠١٧، حيث ارتفع الطلب للشهر الثاني على التوالي لتصل قيمة مؤشر عقارماب إلى ٣٠١٧ نقطة، محققاً بذلك زيادة شهرية بنسبة ١٢٪ بالمقارنة مع شهر يونيو.

ومن المتوقع أن يستمر الطلب في الارتفاع خلال شهر أغسطس ومن ثم سيتراجع الطلب مع دخول عيد الأضحى ودخول موسم المدارس خلال شهر سبتمبر.

وسجل موقع عقارماب نمو متزايد في الطلب على منطقة الساحل الشمالي في القطاع السياحي والقاهرة الجديدة والشروق والشيخ زايد واكتوبر في القطاع السكني.

ويتم حساب قيمة مؤشر عقارماب باستخدام مجموعة من المعادلات المبنية على أرقام وإحصائيات دقيقة يتم جمعها من محرك بحث عقارماب والذي يحتوي على أكثر من ١٠٠,٠٠٠ وحدة عقارية، بالإضافة إلى وجود ما يقارب ١,٠٠٠,٠٠٠ زيارة للموقع بشكل شهري. أيضاً يتم الاعتماد على بيانات اقتصادية وأحصائية تساعد في تقييم الوضع العام للقطاع العقاري في مصر لتحسين قيمة المؤشر.