عقار ماب : ارتفاع الطلب على العقارات بنسبة 6 ‰ خلال أكتوبر

رضوي عبد الرازق أظهر مؤشر عقار ماب مصر نموًّا غير اعتيادي في الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر، حيث ارتفع الطلب على العقارات بشكل مفاجئ لتصل قيمة المؤشر إلى 3231 نقطة، بما يمثل زيادة شهرية في الطلب بنسبة 6%، وقد شهد الطلب نموًّا متواصلًا لمدة 5 أشهر باستثناء فترة عيد الأضحى.وأوضح المؤشر أ

رضوي عبد الرازق





أظهر مؤشر عقار ماب مصر نموًّا غير اعتيادي في الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر، حيث ارتفع الطلب على العقارات بشكل مفاجئ لتصل قيمة المؤشر إلى 3231 نقطة، بما يمثل زيادة شهرية في الطلب بنسبة 6%، وقد شهد الطلب نموًّا متواصلًا لمدة 5 أشهر باستثناء فترة عيد الأضحى.

وأوضح المؤشر أن السوق العقارية تشهد إقبالًا غير مسبوق رغم أن هذه الفترة من السنة تعد فترة خارج الموسم الصيفي التقليدي، وتشهد السوق إطلاق عدة مشاريع عقارية جديدة، مما قد يدل على أن شركات التطوير العقاري لمست وجود طلب متزايد وبدأت طرح مشاريعها للاستفادة من هذه الفرصة.

يتم حساب قيمة مؤشر عقار ماب باستخدام مجموعة من المعادلات المبنية على أرقام وإحصائيات دقيقة تُجمع من محرك بحث عقار ماب والذي يحتوي على أكثر من 100000 وحدة عقارية، بالإضافة إلى وجود ما يقارب 1.000.000 زيارة للموقع بشكل شهري، كما يتم الاعتماد على بيانات اقتصادية وإحصائية تساعد في تقييم الوضع العام للقطاع العقاري بمصر لتحسين قيمة المؤشر.