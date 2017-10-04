عقار ماب: ارتفاع الطلب على العقارات بنسبة 5% خلال سبتمبر

رضوى عبد الرازقسجل مؤشر عقارماب ارتفاع بنسبة ٥٪ لتصل قيمته في آخر شهر سبتمبر إلى ٣٠٤٤ نقطة، وهو أعلى رقم وصل إليه المؤشر الذي يقيس حجم الطلب على العقارات في السوق المصرية.وأظهر المؤشر وجود إقبال متزايد على العقارات بشكل عام، بالإضافة إلى تسارع في إعلان الشركات العقارية عن طرح مشاريع جديدة في ظل

رضوى عبد الرازق

سجل مؤشر عقارماب ارتفاع بنسبة ٥٪ لتصل قيمته في آخر شهر سبتمبر إلى ٣٠٤٤ نقطة، وهو أعلى رقم وصل إليه المؤشر الذي يقيس حجم الطلب على العقارات في السوق المصرية.

وأظهر المؤشر وجود إقبال متزايد على العقارات بشكل عام، بالإضافة إلى تسارع في إعلان الشركات العقارية عن طرح مشاريع جديدة في ظل زيادة الطلب، بالرغم من استمرار ارتفاع الأسعار الناتجة عن تعويم الجنيه.

ويتم حساب قيمة مؤشر عقارماب باستخدام مجموعة من المعادلات المبنية على أرقام وإحصائيات دقيقة يتم جمعها من محرك بحث عقارماب والذي يحتوي على أكثر من ١٠٠,٠٠٠ وحدة عقارية، بالإضافة إلى وجود ما يقارب ١,٠٠٠,٠٠٠ زيارة للموقع بشكل شهري. أيضاً يتم الاعتماد على بيانات اقتصادية واحصائية تساعد في تقييم الوضع العام للقطاع العقاري في مصر لتحسين قيمة المؤشر.