«عقار حدائق القبة المنهار».. البحث عن مفقودين أسفل الأنقاض وضبط المتسبب في سقوط المبنى

تبحث قوات الحماية المدنية في القاهرة عن وجود ضحايا أو مصابين أسفل أنقاض عقار حدائق القبة المنهار -اليوم الإثنين- بعدما تسبب في مصرع وإصابة 8 أشخاص، مع القبض على المتهم بالتسبب في انهيار المبنى

كانت غرفة عمليات النجدة قد تلقت إخطارًا عن انهيار عقار في منطقة حدائق القبة بمحافظة القاهرة ووجود ضحايا ومصابين.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية ورجال الشرطة لموقع الحادث، مع وجود لسيارات الإسعاف لنقل المصابين وتقديم الرعاية لهم.

واتضح انهيار عقار مكون من 5 طوابق عبارة عن أرضى و4 أدوار، وفرضت الأجهزة المعنية كردونًا أمنيًا بمحيط العقار المنهار مع جهود البحث عن ضحايا أسفل الأنقاض.

وفتحت الأجهزة الأمنية تحقيقًا حول الحادث مع الاستماع إلى شهود العيان، مع اتخاذ الإجراءات القانونية، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وكشفت التحقيقات الأولية أن العقار انهار بعدما أقدم مالك الطابق الأول بالعقار على أعمال مخالفة دون تصريح من الحي، وهدم أحد الحوائط الداخلية الحاملة بغرض التوسعة، مما أثر على المبنى وأدى إلى إنهياره.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم في التسبب بانهيار العقار، مع التحقيق معه.

وشهد أمس حادث سقوط عقار في منطقة رشيد بمحافظة البحيرة مكون من 8 أدوار، وأسفر عن مصرع وإصابة 5 أشخاص.