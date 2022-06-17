«عقار الوايلي المنهار».. انتشال 5 جثامين واستمرار البحث عن المفقودين تحت الأنقاض (صور)

انتشلت قوات الحماية المدنية في القاهرة ، 5 جثامين من أسفل عقار الوايلي المنهار فجر اليوم الجمعة، في شارع قمر بمنطقة الظاهر بحي الوايلي، مع استمرار البحث عن ضحايا ومصابين أسفل الأنقاض.

عقار الوايلي المنهار صادر له قرار ترميم

وتلقت إدارة الحماية المدنية بالقاهرة بلاغًا يفيد بانهيار عقار قديم مكون من 5 طوابق ومقام على حوائط حاملة، في حارة حسين شاهين بتقاطع شارع طور سيناء مع شارع قمر بمنطقة الظاهر، مما أسفر عن وقوع ضحايا ومصابين.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية لمكان الحادث، وفرضت طوقًا أمنيًا حول موقع المنزل.

وبدأت أعمال رفع الأنقاض باستخدام المعدات الثقيلة ورجال الحماية المدنية، بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية التي قطعت المرافق عن العقار المنهار.

إخلاء جزئي لعقارات مجاورة

وأخلت العقارات المجاورة بشكل جزئي لحين انتهاء معاينة اللجنة الهندسية، ورفع الأنقاض، وتبين أن عقار الوايلي المنهار قديم، وصادر له قرار ترميم.

وكشفت المعاينة الأولية لمكان العقار، أن الانهيار تسبب في حدوث انهيار جزئي للحوائط الحاملة لمنزلين مجاورين تم إخلائهما لحين فحصهما للتأكد من عدم تأثير ذلك على السلامة الإنشائية.

كان اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، قد قرر تشكيل لجنة هندسية لفحص العقارات المجاورة للعقار المنهار، وبيان مدى تأثرها من الانهيار مع رفع المخلفات الناتجة عن الحادث فور انتهاء النيابة العامة من المعاينة.