عقاريون: تجاهل اشتراطات «بشائر الخير» يكرس للمنافسة غير الشريفة

■ قصر السلام : الدولة تُحفز على المخالفات بشكل غير مباشر عبر التقييمات المُحددة بدراسة الجدوى ■ «ديوان العقارية»: الحكومة أصبحت المستثمر الأكبر فى القطاع بمصر ■ سعر المتر بالعلمين الجديدة يسجل 30 ألف جنيهمها يونسفاجأ قرار محافظة الإسكندرية مؤخرًا، والذى حمل رقم 576 لسنة 2018، بشأن اش

■ قصر السلام : الدولة تُحفز على المخالفات بشكل غير مباشر عبر التقييمات المُحددة بدراسة الجدوى

■ «ديوان العقارية»: الحكومة أصبحت المستثمر الأكبر فى القطاع بمصر

■ سعر المتر بالعلمين الجديدة يسجل 30 ألف جنيه

مها يونس

فاجأ قرار محافظة الإسكندرية مؤخرًا، والذى حمل رقم 576 لسنة 2018، بشأن اشتراطات البناء المؤقتة وتحديد الارتفاعات القصوى للأبنية، خبراء العقارات فى الثغر، لإبقائه على اشتراطات البناء السابقة، والذى يُحدد ارتفاعا 36 مترا، بما يوازى11 طابقا وأرضى، وهوما اعتبره بمثابة تكريس للمنافسة غير الشريفة.

وعلمت «المال» أن هناك اشتراطات أخرى كانت مُقترحة ومأمول تنفيذها بعد طرحها على طاولة المسئولين بقوة، والتى كانت تُشير إلى تحديد أقصى ارتفاع بما يوازى 14 طابقا، أسوة بالمشروع القومى الأكبر الذى أقيم على أرض الإسكندرية «بشائر الخير« ضمن مخطط الدولة لتطوير العشوائيات، والتى تنفذه القوات المُسلحة، لكن قرار د.محمد سلطان محافظ الإسكندرية بالإبقاء على الاشتراطات القديمة تسبب فى موجة غضب وسط العقاريين.

وقال المهندس إيهاب زكريا، رئيس مجلس إدارة شركة قصر السلام للاستثمار العقارى، إن الطرح الذى كان يستهدف تحديد الارتفاع الأقصى للأبنية بـ 14 طابقا أسوة بالمشروعات القومية، كان سيحقق للدولة وللمواطن مكاسب منطقية، تجنبًا للزيادة التى ستقع على عاتق المواطن فى غلاء أسعار الوحدات السكنية، خاصة وأن هناك مواجة غلاء على كل المستويات، مشيرًا إلى أن تلك الاشتراطات ستتسبب فى غلاء قيمة الوحدة لتعويض المستثمر قيمة الأرض التى يستثمر بها، والمرتفعة فى أسعارها أيضًا، مما يسبب أزمة سكانية جديدة.

وأضاف أن الاشتراطات التى تم إقرارها مؤخرا تضر بقطاع كبير، موضحًا أن مهنة المقاولات والاستثمار العقارى، هى عصب الاقتصاد فى محافظة الإسكندرية والمحافظات المحيطة بها، وهى التى تتميز بخلق فرص عمل سريعة لتميزها بانحفاض تكلفة فرصة العمل من خلال انخفاض رأس المال، مما يعمل على تقليل نسبة البطالة.

ولفت إلى أن المخالفات فى الإسكندرية مستمرة منذ20 عاما، ولم يحدث امتداد عمرانى أفقى عدا بعض المناطق الصغيرة التى لا تواكب الزيادة السكانية الراهنة، وبناء عليه حدث كم مفرط من المخالفات والعشوائيات فى المدينة، فأصبح متوسط المبانى المخالفة 25 طابقا، على غرار حى المنتزه.

وأبدى تأييده للضوابط الموضوعة لإيقاف المخالفات، لكنه طالب بأن يكون الارتفاع الأقصى للأبنية منطقيا تجنبًا لحدوث طفرة فى ارتفاع الأسعار والتى يتحملها فى النهاية المواطن السكندرى، موضحًا أن القانون لم يُطبق منذ سنوات، وبالتالى شهدت الإسكندرية كما هائلا من الارتفاعات التى أهدرت حق الدولة فى الترخيص، وما يتم بناء عليه من تحصيل المُستحقات.

واقترح عددًا من الحلول لردع المخالفات وتعديل الارتفاعات المُحددة بما يلائم الدولة والمواطن والمُستثمر، أبرزها وضع تخطيط عمرانى من خلال هيئة التخطيط العمرانى للمناطق التى دخلت الحيز العمرانى، ولم يتم تخطيطها حتى الآن، خصوصا أن عدم وجود خطة تنمية أدى إلى تحرك المجتمع من تلقاء نفسه لإيجاد حل تمثل فى العشوائيات.

وطالب بتوسيع الحيز العمرانى للمدينة لاستيعاب الزيادة السكانية ولتقليل المخالفات، بالإضافة إلى تزويد الحد الأقصى للارتفاع تجنبًا لحدوث التضخم فى قيمة الوحدة السكنية، والتى تمثل بدورها عبئا إضافيا مع الزيادة الطبيعية الراهنة فى أسعار الخامات.

ورأى أن الدولة تُحفز على العشوائيات وحدوث المخالفات بشكل غير مباشر، من خلال تحديد أسعار الأراضى المطروحة للبيع، والمرتفعة بشكل مبالغ فيه، موضحًا أن التقييمات المُحددة بدراسة الجدوى تُشير إلى أن العميل لابد وأن يخالف لتحقيق الربح المنطقى لما تم صرفه، إضافة إلى مناطق الحيز العمرانى التى لم تُخطط بعد، تلمح أيضًا بشكل غير مباشر إلى تحويلها إلى عشوائيات، على الرغم من وجود المقترحات المُقدمة من خلال كلية الهندسة، والتى لم يلتفت إليها المسئولون.

وقال نبيل شوقى، مدير عام شركة ديوان للاستثمار العقارى، كانت هناك توقعات بالإبقاء على قيود الارتفاعات القصوى، والتى تمثلت فى تحديد قيد الارتفاع بواقع مرتين عرض الطريق وليس مرة ونصف مثل السابق، لكن القرار أصاب القطاع بالإحباط، خصوصا أنه تزامن مع قيام الدولة بالدخول فى ذلك القطاع بقوة لتصبح المستثمر العقارى الأكبر بمصر.

وأكد أن توجه الدولة الحالى بشأن مشروعات الإسكان وقوانين ارتفاعات الأبنية، عبارة عن إستراتيجيات من أولى الأمر وأصحاب القرار من أجل توجيه الاستثمار العقارى إلى جهة محددة، مُعتبرًا أن ذلك الاتجاه هوتنافس غير شريف.

وأوضح أن هناك مناطق بالعلمين الجديدة والعاصمة الإدارية تأخذ حاليًا أكثر من قيد الارتفاع المسموح به وفقًا لقيود الارتفاع المُحددة، لذلك تستقطب عملاء القطاع لمشروعاتها، وفى المقابل أرجأت تذليل العقبات التى وعدت بها المُستثمرين العقاريين ليتجمد القطاع بشكل غير مباشر.

واستشهد بالمعارض الدولية التى تشارك بها كل شركات الاستثمار العقارى الكبرى، والتى شهدت إقبالا كبيرًا من جانب العملاء على العلمين والعاصمة الإدارية، رغم أن الأسعار مُبالغ فيها بشكل غير عادى، فقد وصل سعر المتر بالعلمين الجديدة 30 ألف جنيه، متوقعًا أن العميل اطمأن إلى ترويج الوزراء لتلك المناطق خلال تلك المعارض، فأصبحت المنافسة غير شريفة، قائلًا : «تم سحب السجادة من تحت أرجل المستثمرين العقاريين، وأصبح لابديل أمام المستثمرين عن الاستمرار تحت الضغوط».

أما المستشار أحمد عوض، رئيس المجلس المحلى لمحافظة الإسكندرية السابق، فيرى أنه فى حال أن المستثمرين وجدوا أن الجدوى الاقتصادية لم تُحقق وفقًا لقيد الارتفاعات الحالية، بالتزامن مع ارتفاع قيمة الأرض، سيحدث حتمًا انخفاض فى سعر الأرض، لعزوفهم عن الشراء.

وأضاف أن المُستثمر العقارى هوالمُتحكم الأول فى تحديد سعر الأرض من عدمه، لأن الأمر عرض وطلب، تجنبًا للمطالبة بتغيير قيود الارتفاع المُحددة، لتحقيق الربح المنطقى له.

وقال إن حجم المخالفات الهائل فى الثغر أحدث طفرة فى أسعار الأراضى، لما حدث من إقبال عليها كعنصر مهم لتحقيق الربح عبر المخالفات وتخطى البناء لأكثر من 20 طابقا، لتحقيق جدواه الاقتصادية من خلال زيادة حجم المخالفات.

ورأى أن مطالبات العقاريين بشأن تزويد الحد الأقصى للارتفاعات إلى 14 طابقا، لم تضع حدًا للمخالفات، لأن المخالف لن يكفيه طابقين لتحقيق أرباحه، وبالتالى لا يشغله أقصى ارتفاع، فأصبح هوسيد القرار فى تحديد اشتراطات الارتفاعات المخالفة.