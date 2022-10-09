عقارماب: عمولات الوسطاء العقاريين في العاصمة الإدارية تصل إلى 9%

أظهرت النسخة الأحدث من التقرير السنوي لعقارماب، محرك البحث العقاري، أن عمولات شركات التسويق العقاري للوحدات الإدارية في العاصمة الإدارية الجديدة قد وصلت إلى 9%، لتحقق أعلى عمولة داخل مصر وذلك طبقا لتحليل السوق العقارية المصرية ورصد توجهاته وتفضيلات العملاء.

واعتمدت هذه الدراسة على عملاء موقع وتطبيق عقارماب الذين يزيدون عن ٢ مليون زائر شهريا يبحثون عن عقارات للبيع وللإيجار، حيث بلغ عدد العقارات التي تم تحليلها على الموقع أكثر من ٣٠٠ ألف عقار معروضة من شركات التطوير والتسويق والأفراد.

ما سمح لعقارماب بإعداد دراسات تحليلية لصفاتهم وتفضيلاتهم العقارية مع تجميع ردودهم على الاستبيانات الموسمية التي ترسل على فترات لمعرفة آرائهم، كما اعتمدت أيضا على دراسة أسعار المطورين العقاريين المشتركين مع عقارماب وعددهم أكثر من ٦٠٠ مطور عقاري.

وطبقا لما أصدرته الدراسة، فقد أدى دخول المطورين الجدد إلى العاصمة الجديدة إلى إعادة تشكيل المشهد التنافسي بشكل كبير، حيث توجه ما يزيد عن 250 مطورا عقاريا جديدا لإنشاء مشاريعهم فقط داخل العاصمة الجديدة سواء سكنية أو تجارية في الأربع أعوام الأخيرة ليزيد عدد المطورين في العاصمة الإدراية الجديدة ليصل لقرابة 1000 شركة.

وانعكس النمو الملحوظ للمطورين العقاريين بالعاصمة الإدارية على عمولات الوسطاء العقاريين، حيث زادت عمولات الوسطاء العقاريين داخل العاصمة بشكل ملحوظ لتصل عمولة السمسار العقاري في حالة البيع لشقة سكنية في العاصمة الإدارية إلى 6% في عام 2022 بينما لا تزيد العمولة التي يتقاضاها الوسيط العقاري في حالة بيع شقة سكنية خارج العاصمة الإدارية عن 3% في نفس العام.

وتزايد نصيب المسوقين العقاريين من إجمالي مبيعات المطورين في السنوات السابقة ليصل الآن إلى حوالي 80% بينما كان لا يتجاوز نصيبه من إجمالي المبيعات 25% في عام 2014.

وقد تم إطلاق تقرير عقارماب السنوي ٢٠٢٢ في أحدث مؤتمر عقاري نظمته عقارماب حيث جمع رؤساء وأعضاء مجلس إدارة مجموعة كبيرة من المطورين العقاريين مثل شركة مينا للتطوير العقاري وماونتن فيو وشركة تطوير مصر ومجموعة العتال وشركة منصات وشركة النيل للتطوير ومجموعة صروح للتطوير العقاري، بالإضافة إلى عدد من الشركات العقارية الرائدة.