اتصالات وتكنولوجيا

«عقارماب» تطلق النسخة الجديدة من موقعها الإلكتروني لتسهيل عمليات البيع والشراء

تأتي هذه النسخة بالتماشي مع الرؤية الاستراتيجية الخاصة بعقارماب التي تسعى نحو تطوير مفاهيم التسويق العقاري
محمود جمال 2:40 م, الثلاثاء, 30 نوفمبر 21 2:40 م, الثلاثاء, 30 نوفمبر 21

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أطلقت شركة عقارماب العاملة في مجال التسويق العقاري النسخة الجديدة من موقعها الإلكتروني، والتي تحتوي على العديد من الخدمات والأدوات المختلفة، بالإضافة لعدد أكبر من المصنفات التي ستسرع وتحسّن من عملية البحث عن عقار.

وتأتي هذه النسخة بالتماشي مع الرؤية الاستراتيجية الخاصة بعقارماب التي تسعى نحو تطوير مفاهيم التسويق العقاري، وتقديم باقات متكاملة من الحلول المبتكرة لمساعدة المستخدمين على اتخاذ القرارات بمزيد من الثقة والدقة.

ومن جهته، صرح عماد المسعودي الرئيس التنفيذي لمنصة عقارماب قائلا: “نسعى دائمًا فى عقارماب لتطوير الأدوات الرقمية، والحلول الذكية، بشكل مستمر، لمساعدة المستخدمين فى خوض تجربة البحث عن العقار بطريقة سهلة ومثمرة”.

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وأكمل: “النسخة الجديدة من موقع عقار ماب تقدم للمستخدمين العديد من الخدمات المتطورة التي ستجعل عملية بحث وإيجاد عقار مناسب للشراء أو للإيجار في غاية السهولة، وذلك لأنها توفر أكبر تغطية للسوق العقاري في جميع أنحاء القاهرة والمحافظات، كما تضم أكبر قاعدة لبيانات العملاء تصل إلى 7.9 مليون عميل وتعمل على تفعيل كل آليات التواصل الفعال بين البائع والمشتري”.

وتابع: “كما توفر النسخة الجديدة من عقارماب لمستخدميها أكثر من 190,000عقار للبيع وللايجار في كل مناطق وأحياء القاهرة والمحافظات، بشكل يضمن العثور بسهولة على أفضل العروض العقارية، الملائمة لاحتياجات كل مستخدم سواء كانت سكنية أو إدارية أو طبية أو تجارية، كما يضمن تزويده بالمعلومات  اللازمة لاتخاذ واحد من أهم القرارات المالية في حياته، بشكل أكثر سهولة وانسيابية من ذي قبل”.

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جدير بالذكر أن شركة “عقارماب” تسعى دائمًا لأن تكون لاعبًا رئيسيًا في إعادة صياغة دور الوسائل الرقمية في صناعة وتسويق العقارات، حيث يحتوي الموقع فعليًا على خاصية “دليل الكمبوند”، التي تقوم بعقد مقارنات دقيقة وشاملة للمستخدم بين جميع الكمبوندات حسب الأماكن ونوع العقار والسعر والتشطيب والعديد من الخصائص الأخرى.

بالإضافة لخاصية “اعرف قيمة عقارك” والتي تُمكن المستخدم من معرفة كافة المعلومات عن العقارات من خلال تقييم السعر بسرعة وسهولة، وتمكينه من التواصل مع أفضل الوسطاء العقاريين والتعرف على مستوى الطلب ووضع السوق، وخدمة “اسأل أهل المنطقة” ودليل الأحياء ودليل الأسعار وغيرها من المميزات التي تصب في النهاية في صالح المستخدم وتوفر له تجربة بحث بأعلى درجة من الدقة وبأقصى سرعة.

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بقلم محمود جمال

صحفي متخصص في تغطية أخبار وزارة الاتصالات وهيئاتها وشركات التكنولوجيا المصرية والعالمية تخرج في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة عام 2010

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