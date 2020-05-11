عقارب ماب : 8% زيادة في الطلب على العقارات خلال إبريل الماضي

قال محرك البحث عقار ماب مصر إن هناك ارتفاعا فى الطلب على العقارات خلال شهر أبريل بنسبة ٨٪، بعد تراجع شديد في الطلب خلال شهر مارس بالتزامن مع انتشار مخاوف بخصوص فيروس كورونا.

وأضاف عقار ماب مصر ان المؤشر سجل قيمة ١٩٣٦ نقطة في آخر شهر أبريل وسط توقعات أن يتراجع الطلب قليلاً خلال شهر مايو نظراً لتراجع الطلب عادة في شهر رمضان.

وتوقع ارتفاع الطلب على العقارات بشكل قوي خلال شهري يونيو ويوليو.

يذكر يتم حساب قيمة مؤشر عقارماب باستخدام مجموعة من المعادلات المبنية على أرقام وإحصائيات دقيقة يتم جمعها من محرك بحث عقارماب والذي يحتوي على أكثر من ١٠٠,٠٠٠ وحدة عقارية، بالإضافة إلى وجود ما يقارب ١,٠٠٠,٠٠٠ زيارة للموقع بشكل شهري.

بالإضافة إلى أنه يتم الاعتماد على بيانات اقتصادية واحصائية تساعد في تقييم الوضع العام للقطاع العقاري في مصر لتحسين قيمة المؤشر.

عقار ماب : الطلب تراجع خلال مارس لإدنى مستوى له منذ 5 سنوات

يذكر أن الطلب العقاري سجل تراجعا غير مسبوق خلال شهر مارس بالتزامن مع أزمة كورونا والتي أثرت على الأسواق العقارية والمالية في مختلف دول العالم،

وبدأ التراجع في منتصف شهر مارس مباشرة بعد العاصفة التي ضربت معظم المحافظات في منتصف الشهر.

وقد وصلت قيمة مؤشر عقارماب لأقل قيمة تم تسجيلها في آخر 5 سنوات حيث لم يشهد السوق العقاري مثل هذه الظروف الاستثنائية من قبل.