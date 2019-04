عقائد المفكرين فى القرن العشرين (5)

كان الأقدمون يشترطون للإيمان بوجود القصد والتدبير فى خلق الحياة على الأرض أن تكون الأرض «مميزة» بين العوالم.. العلوية والسفلية، ويعلقون هذه «المزية» على شرط أن تكون الأرض مركزًا للكون كله، تتواجد الشموس والكواكب فى دائرة من حولها.

فلما تقدم علم الفلك وعلوم الكيمياء والطبيعة صار القائلون بالخلق والتدبير يضيفون إلى هذه «الميزة» أن الأرض مميزة بخصائص تنفرد بها ولا يشاركها فيها أى كوكب آخر فى آفاق السموات.

وأول هذه الخصائص المنفردة- فيما يعرض الأستاذ العقاد أن الأرض «سيارة» فى منظومة شمسية، وهذه المنظومة ظاهرة فلكية لم يتفق العلماء على تعليلها، وكل ما عللوها به يدل على ندرتها فى نظرهم وصعوبة تكرارها.

وعللوا وجودها إلى اليوم بكثير من الفروض المقبولة وغير المقبولة، أشهرها فروض ثلاثة لا تزال تفتقر إلى التعديل الأخير.

أول هذه الفروض فرض «بوفون Buffon» العالم الفرنسى ( 1808/1888 م )، والذى تخيل أن المنظومة الشمسية نشأت من اصطدام الشمس بأحد المذنبات السابحة فى الفضاء، وأن هذه الصدمة أطارت منها السيارات فطفقت تدور حولها بحكم الحركة المركزية والجاذبية، ومع مزيد من العلم بالمذنبات، استبدلوا بالمذنب «نجمًا عظيمًا» يقارب الشمس فى العظمة.

ثم جاء «لابلاس» فأظهر خطأً آخر فى نظرية بوفون، متبنيًا أن المصادمة المزعومة تقتضى أن تدور الأجسام المتطايرة فى مسار أو فلك بيضاوى، بين أفلاك السيارات حول الشمس تستدير وتقرب من شكل الدائرة التامة.

وضع «لابلاس» فرضه الثانى الذى صار متبعًا إلى زمن قريب، وخلاصته أن هذه السيارات طارت من الشمس على أثر انفجار شديد فى باطنها، وكانت فى المبتدأ حلقات غازية تجمعت على طول الزمن وتكورت.

بيد أن العالِم الإنجليزى «كلارك مكسويل» ناقض هذه النظرية، فقال إن الغازات فى هذه الحالة لا تتجمع فى شكل كرة بل ينبغى أن تتحلق حلقات متفرقة.

وانتهى التعديل فى هذين الفرضين الأول والثانى، إلى فرض ثالث، خلاصته أن انشقاق السيارات نشأ من مرور نجم آخر على بُعْدٍ من الشمس، لا هو يؤدى إلى الاصطدام بها، ولا هو يعبرها فى طريقه، ومن ثم برز من الشمس نتوء منجذب إلى ناحية هذا النجم الآخر، ثم انفصل على شكل مخروط تقطع رؤوسه على التوالى وتدركها الجاذبية وفعل الحركة المركزية، ونجمت عن ذلك سيارات، إحداها الكرة الأرضية.

وخرج العالِم الروسى «جورج جامو Gamow» بتصور آخر فى كتابه «سيرة الأرض The Biography of the Earth» وجيز فحواه أن الموجة التى تبرز على الشمس عند عبور هذا النجم لا بد أن تبرز موجة مثلها على سطحه، ولعلها لم تنفصل، ويتوقف مقدار البروز على حجم الكوكب، فينفصل الجزء البارز من النجم الأصغر قبل انفصاله من النجم الكبير. فإذا كان المعلوم أن أجزاء الشمس هى التى انفصلت، وأن الأم الشمس ضمت إليها كل ذريتها ما خلا آحادًا قلائل خرجوا بدءًا على النظام.

والأستاذ جامو فيما يقول الأستاذ العقاد مختص بهذه المباحث، عاون فى نشأته أبر العلماء أمثال بوهر الدنماركى وروذر فورد الإنجليزى، واستقل بعد ذلك بدراسة الشمس والظواهر الفلكية، ومع أن ترجيحه لهذا الفرض الأخير له قيمته الراجحة بلا ريب، إلاَّ أنه لا يعنى أنه أكثر من فرض يقبل التعديل كغيره من الفروض.

والواضح من تعدد هذه الفروض فيما يورد الأستاذ العقاد أن المنظومات الشمسية ظاهرة نادرة فى السماوات لم يبلغ من تكرارها أن تتفق الأفكار والفروض على تعليلها.

وهذا- فيما يرى- هو المميز الأول للكرة الأرضية بين الأجرام السماوية، فضلاً عن المميز الثابت من موقعها وحجمها على ما تقدم.

وعن الحياة على الكواكب الأخرى، تعرض الأستاذ العقاد لما قيل حول المريخ، وحول الزهرة، ومن أشهر القائلين بإمكان وجود الحياة على المريخ العالِم الفلكى «سبنسر جونس» صاحب كتاب «الحياة على العوالم الأخرى Life on other worlds» والذى رجح فى استدلالاته وجود النبات والماء فى المريخ، وأن لونه يقطع بوجود الأكسجين،إلاَّ أن جزمه على مكانته المسموعة بوجود النبات فى المريخ، يخالف تقديرات الكثيرين من نظرائه فى المكانة العلمية.

وبعد إبحار طويل مع هؤلاء العلماء، وتقديراتهم حول كوكب المريخ وغيره، يخلص الأستاذ العقاد إلى أن كل خاصة من الخواص التى قدروا وجودها بهذه الكواكب البعيدة متوافرة فى الكرة الأرضية بالمقدار اللازم على النحو اللازم، وأن الذين ينكرون القصد والتدبير فى خلق الحياة لم يثبتوا وجود كوكب واحدٍ آخر تتوافر فيه هذه الخصائص كتوافرها فى الكرة الأرضية.

والحياة عليها حقيقة ثابتة مقطوع بها، بينما الحديث عن غيرها لا قطع فيه ومحض ترديد على سبيل الاحتمال أو امتناع الاستحالة بغير دليل قاطع على ذلك.

