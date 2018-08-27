عقائد المفكرين فى القرن العشرين (4)

مركز الكون

تقدمت الإشارة للهزَّة التى أحدثها كشف «كويرنيكس» لحقيقة مركز الأرض من المنظومة الشمسية، وكان ظن الناس غير ذلك، والواقع أن كوبرنيكس نفسه المتوفى سنة 1542 م، قد تردد طويلاً قبل نشر كتابه، مقدرًا فيما يبدو ما سوف يحدث من غضب الملأ جميعًا، ويعرضه من ثم للسخط والنقمة.

ولكن ما هَزَّ الناس، وخشى منه كوبرنيكس، ثبتت صحته، وآمن الفلكيون بصحة كشفه، وصححوا ما يحتاج إلى تصحيح فى كلامه عن دوائر الفلك ونظام الحركة فى كل دائرة منها.

وعندئذ بدأ تساؤل العلماء المفكرين ورجال الدين : ماذا فى هذا الكشف «الكوبرنيكى» يخالف قواعد الدين ويخرج عن سنن الإيمان ؟ ولأى شىء صودر الكتاب وأجمعت شعاب الكنيسة من رومانية إلى لوثرية على تحريمه ومنع تعليم ما جاء به ؟

صور الفيلسوف الأمريكى «جون إلوف بودين» صور فى كتابه «ديانة المستقبل» «Religion of To morrow» دواعى هذه الثورة. كانت الأرض من قبل كشف كوبرنيكس مسرحًا لدراما تاريخية الإنسان فيها ذروة الخليقة وغايتها، والأرض مركز الكون كله، ثم هبت ثورة كوبرنيكس وفتحت الأعين على نظرية علمية ـ خلاف ما كان ـ إلى الوجود كله، وأن الأرض ليست مركز الكون كما اعتقد الناس، بل هى ذرة لا يؤبه لها فى إحدى المنظومات الكونية الصغيرة.

وبدا للمتسائلين أن الأرض وعليها الإنسان ـ ضائعة فى آفاق كونية ليس لها نهاية. وهذه الآفاق الكونية بكل ما وسعت ـ محكومة كلها بالقوانين الآلية. وأنه إذا كانت كشوف كوبرنيكس قد أبدت الإنسان ضائعًا فى المكان، فإن آراء داروين أبدته ضائعًا فى الزمان أيضًا، فتراءى كأنه حلقة فى سلسلة الحياة.. أولها وآخرها محتجبان فى غياهب الخفاء بعد قيامه على أوج الخليقة الأولى.

هذه صورة صادقة للعالم كما بدا فى أعين الناس، بعد أن جاء «كوبرنيكس» فأخرج الأرض من مركز الكون وأطلقها مع الشمس فى أجواز الفضاء !

بيد أن هذه الصورة كاذبة لا أصل لها فى المعتقدات الدينية، فليس فى الأديان الكتابية عقيدة توجب على الإنسان أن يؤمن بجمود الأرض فى مكانها ودوران الأفلاك من حولها، وليس فى الأديان الكبرى قاطبة حكم يعلق مقاصد الخلق على وضع من أوضاع الفلك، وما كان لغير العادة المألوفة والفهم الخاطئ ـ دخل فى تصوير العالم على تلك الصورة.

كانت صورة الأرض فى وسط العالم. من عمل أرسطو وبطليموس، ولم يتفقا على وضعها فى ذلك الموضع ولا على تقدير الحركات الفلكية التى تحيط بموضعها، مما حَيَّر كوبرنيكس وأحزنه. وخيّل إليه ـ بحكم العادة ـ أنه يقتحم على الفلك هيكله الأقدس وهو يبحث فيه عن مستقر يوفق بين دورة أرسطو ودورة بطليموس.. وقال أيامها للبابا إنه طرق هذا الباب وهو جدّ حزين.

لم يكن المتدينون يبحثون كبحث كوبرنيكس فى هذا الموضوع، بل ولم يكن كوبرنيكس نفسه ـ وسط ذلك كله ـ على هدًى كامل من أمره فيما يدع وفيما يختار.

ويورد الأستاذ العقاد أن موقف الذين تهجموا على الحقائق باسم الدين، إنما هو عبرة خالدة لمن يعتبر.

كان هؤلاء يحتمون ويفرضون على العلم أن يجزم ـ كظنهم ـ بمقام الأرض فى مركز الكون، ويحتمون أن تجمد الأرض هنالك لتحق الحكمة من خلق الأحياء بعامة، وخلق الإنسان بخاصة.

ولو عاد هؤلاء إلى الحياة اليوم لرأوا عجبًا لم يكن يخطر على بال.

بل إن القائلين بحكمة الخلق ـ فى القرن العشرين ـ لا يجدون دليلاً علميًّا ولا فلسفيًّا أدل على ذلك من مكان الأرض فى ركنها الذى هى فيه من المنظومة الشمسية.

بدا اليوم أنه من اللازم ـ للعقيدة ـ أن تكون الأرض حيث هى سيارة من سيارات بالعشرات أو بالمئات أو بالألوف فى الفضاء الكونى.

ويكاد الباحثون فى هذا الموضوع ـ فيما يقول الأستاذ العقاد ـ أن يجعلوا الأرض نمطًا فريدًا بين كواكب الفضاء بموقعها هذا من المنظومة الشمسية، فلولا هذا الموقع ( الذى أنكره الناس سلفًا ) لما كانت الأرض أصلح كوكب لظهور الحياة عليه.

لا بد من الحجم الملائم وفق بقاء الجو الهوائى وما فيه من جاذبية.

ولا بد من البعد المعتدل المناسب من الشمس ( وإلاَّ كانت وبالاً على الأرض بدلاً من أن تكون من أسباب الحياة وما فيها).

ولا بد من التركيب الذى تتوافق فيه العناصر على النسبة التى تنشط بها حركة الحياة، فهذه النسبة لازمة لنشأة النبات ونشأة الحياة التى تعتمد عليه فى تمثيل الغذاء..

وموقع الأرض حيث هى أصلح المواقع لتوفير هذه الشروط التى لا غنى عنها للحياة.

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