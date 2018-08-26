عقائد المفكرين فى القرن العشرين (3)

ومما نشر فى هذا الباب ـ فيما يورد الأستاذ العقاد ـ ما نشره الكاتب الانجليزى «إرنست Martin «، من آراء لمجموعة من أساطين المفكرين سماها «البحث عن عقيدة ـ In search of faith»، وقال فى تقديمه لها عن معنى العقيدة العصرية إنه ليس من الخير القول ـ كالشكوكيين ـ إن الديانة نبعت من الخوف، أو إن الإيمان بما فوق الطبيعة إنما هو مجرد تعويض لما فى دنيا الواقع من الجهامة والعبوس.

فإذا كان هذا صحيحًا فى الديانة الهمجية، فإنه ليس صحيحًا بصدد موقف الإنسان المتحضر من المسيحية.

كان الهمجى يعبد أربابه وأرواحه رعبًا من الحياة والموت.

ولكن مثل هذه المخاوف الساذجة زالت اليوم مع اتساع الفهم وبقاء العقيدة.

ولم يكن للجماعات البدائية غنى عن السحر حيثما دعتها الحاجة إلى تنظيم مراسم العبادة.

إلاَّ أن جماعات الإنسان فى الحضارة العصرية ـ ليست كذلك.

الإنسان العصرى لا حاجة به إلى السحر، وفى وسعه أن يتأمل الخير ويسعى إليه ويسعد به.

العقيدة اسم آخر للشجاعة، والديانة الصحيحة رهان على الحياة معلق على وجود الله..

* * *

وتناول اثنان من رجال العمل والسياسة ـ تناولاً العقيدة من حيث القيمة العملية فى حياة الآحاد والجماعات..

فالمؤرخ الشهير «هربرت فيشر» الذى تولى وزارة التعليم زمنًا فى بريطانيا ـ كتب عن السيدة التى أسست جماعة العلم المسيحى التى تعالج أمراض الروح والجسم بقوة الإيمان، فأبدى فى كتابه «ديانتنا الجديدة» أن التجربة دلت على أن الدقة فى تصوير ما فوق الطبيعة قليلة الأثر فى اجتذاب الناس إلى الديانة، وأن الأرجح فى شيوع الديانة هو مبلغ ما تلبيه من مطالب النفس البشرية.

أما الآخر فهو الشاعر الناقد اللورد «فانسترت» Vansittartالذى تولى مهام السياسة الخارجية زمنًا طويلاً فى الحكومة البريطانية، وقدم لما كتبته مجموعة من المفكرين عن مستقبل العقيدة، بأنه فقدان الثقة بما فوق الطبيعة على صلة بفقدان الثقة بأنفسنا، وكلاهما أعقب بعده خللاً فى ميزان الحياة، لم تصلحه مذاهب الشك واللذة. وأشار بصدد فقدان العقيدة فى فرنسا إلى أنه ساقها إلى المسالمة والاستسلام قبل الأوان، بينما فقدان العقيدة فى ألمانيا ساقها إلى بديل لها من العصبية والنازية، ولولا البحر الذى يحيط بالجزر البريطانية لساقها فقدان العقيدة إلى مصير كهذا أو ذاك.

وختم الشاعر مقدمته بأنه آن الأوان «أولاً» لتعديل التشبث ببعض الأفكار والمراسم التى لا توافق المطالب العصرية، و«ثانيًا» للعلم بأن العقيدة قد عرضت نفسها بعمل يديها لعوائق شتى، و«ثالثًا» أن الصعوبات تزداد للتوفيق بين السلطان الروحانى وبين المساوئ السياسية و«رابعًا» أن الأمل فى التجديد والبقاء ينمو كلما فَصَلْناه عن الأدعياء، و«خامسًا» أن فضائلنا لا ينبغى أن تضر بوطننا، و«سادسًا» أنه فى الخيار بين الحيطة والمعرفة ستظل العقيدة قوام ما نرجوه.

* * *

ويختم الأستاذ العقاد هذا الفصل، بأن ما عرضه نماذج متفرقة من أطراف متعددة، يحسبها كافية للتعريف بمعنى العقيدة كما يفهمها مفكرو هذا العصر فى الحضارة الأوروبية.

ويتبين من جملة هذه الآراء، أن العقيدة التى يصح وصفها بالدينية هى العقيدة التى تعتمد على سند فوق الطبيعة، وأن العقيدة ــ على أية حال ــ قوة مطلوبة لا يَسْتغنى عنها من وجدها، ولا يطيق الفراغ منها من فقدها، ولا يرفضها من اعتصم منها بمعتصم واستقر فيها على قرار .

سمة العصر الشك والإنكار

فى مستهل القرن التاسع عشر، وجه نابليون بونابرت سؤالاً إلى «لابلاس» علامة الفلك فى زمانه، عن عمل القدرة الإلهية فى تنظيم الأفلاك السماوية .

وكان وجيز رد «لابلاس»ـ أنه «لم يجد فى نظام السماء ضرورة للقول بتدبير إله».

وانصرم القرن التاسع عشر والرأى السائد فيه هو ما تحدث به «لابلاس» أن العلم كاف لتفسير جميع الأسرار !

وكتب السير «جيمس فتزجيمس ستيفن» فى سنة ١٨٨٤ فصلا ً خلاصته أنه إذا كان لا يرى مادة باقية للدين، فما هى إذن فائدته أو الحاجة إليه، وأن ما يفتحه العلم وإن كان لا يعطيهم ما يعبدونه ـ فإنه كفيل بأن يعطينا كثيرًا مما يمكن الاستمتاع به والتأمل فيه .

وأضاف أن الظن أن الحياة كما يصورها العلم لا تستحق أن نحياها، إنما هو ظن باطل، فلسوف تظل الحياة رضية وموطنًا مستطابًا جدًّا، وأنه لو غض الأكثرون إبصارهم عن إدمان النظر بأنها بطبيعتها زائلة، فسيبقى الحب والإخاء والطموح والمعرفة والأدب والفن وغير ذلك سارية فى مسراه كما كان من قبل دون حاجة إلى إله أو حياة مقبلة .

ويضيف أنه إذا حق لطلاب العقيدة أن يسوغوها بجمالها وجدواها، فإن ذلك لا يعنى صحتها ودلائل ثبوتها، بينما لا تخسر الحياة قيمتها ولا وتزول أو تنقطع بإطراح العقيدة جانبًا.

* * *

وقد انقضى القرن التاسع عشر وهذا هو الرأى الغالب لدى من يؤمنون بالعلم الحديث ويتوقعون له القدرة على الإحاطة فى المستقبل بمجهولات الغيب.

وبالرجوع قليلاً إلى الوراء، يبين أن الحضارة الغربية تحولت ـ فيما يبدى الأستاذ العقاد ـ تحولت منذ القرن السابع عشر من الشك فى الدين، إلى الشك فى العقل، إلى الشك فى العلم الحديث، ثم صارت تدخل الآن فى أبواب جديدة من الشكوك.

وربما كان الأصح ـ فيما يقول ـ أن الحضارة الغربية بدأت بالشك فى «السلطة الدينية» لا فى الدين نفسه.

وقد تزعزعت سلطة رجال الدين يوم تزعزعت كل سلطة، فشك الناس وأنكروا وثاروا على العرف والتقاليد ـ ثم أذنوا لعقولهم أن تفكر وتقدر، واعتمدوا على العقل وحده فى فهم جميع الأمور.

انتقل ذوو الرأى من الإيمان بالدين إلى الإيمان بالعقل حتى انتهى بهم العقل عند حدوده، فتحولوا من الإيمان بالعقل إلى الإيمان بالعلم الحديث.

والسؤال . أين تسير الحضارة الغربية اليوم فى القرن العشرين . وما هى السمة الغالبة على ذوى الرأى فيه ؟

يرى الأستاذ العقاد أن سمة القرن العشرين تجمل فى الشك والإنكار.

لقد بدت أسباب الإنكار والتعطيل ـ منذ القرن السادس عشر ـ فى خمسة أسباب:

أولها كشف كوبرنيكس لمركز الأرض من المجوعة الشمسية .

وثانيها ظهور القوانين الطبيعية التى سميت بالقوانين المادية أو الآلية.

وثالثها مذهب النشوء والارتقاء.

ورابعها علم المقارنة بين الأديان والعقائد والعبادات.

وخامسها مشكلة الشر والتى وإن لم تكن من مشكلات القرن العشرين خاصة، إلاَّ أنها تفاقمت مع الحروب العالمية التى شبث فيه وما نشأ عنها.

ولكل سبب من هذه الأسباب تفاصيل، سترد عند عرض كل منها على حذة، كيف تبدل النظر فيها حديثًا حتى ابتعدت الشقة بينها وبين دواعى التعطيل والإنكار، واقتربت من دواعى الشك فى الإنكار، إن لم يكن من دواعى الإيمان والبحث عن مسوغات التدين والاعتقاد.



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