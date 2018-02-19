عفيفي: مصر تمتلك مقومات كبيرة لتصبح مركزا عالميا فى صناعة السيراميك

محمد ريحان: قال شريف عفيفى رئيس شعبة صناعة السيراميك بإتحاد الصناعات أن مصر مؤهلة لتصبح مركزاً عالمياً لصناعة السيراميك وهو ما شدد عليه وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل خلال لقاءه بصناع السيراميك، مشيراً إلى ما شهدته مصر من تطوراً كبيراً فى صناعة السيراميك من حيث الجودة وارتفاع الانتاج بما

محمد ريحان:

قال شريف عفيفى رئيس شعبة صناعة السيراميك بإتحاد الصناعات أن مصر مؤهلة لتصبح مركزاً عالمياً لصناعة السيراميك وهو ما شدد عليه وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل خلال لقاءه بصناع السيراميك، مشيراً إلى ما شهدته مصر من تطوراً كبيراً فى صناعة السيراميك من حيث الجودة وارتفاع الانتاج بما يكفى احتياجات السوق المصرى والتصدير.

وقال عفيفى إن إجمالى الطاقة الانتاجية لعدد 33 مصنعاً سيراميك يبلغ نحو 400 مليون متر سنوياً ويشغل القطاع 240 الف عامل، مشيراً إلى ان اجمالى الانتاج الحالى يبلغ 240 مليون متر سنويا نتيجة انخفاض الطاقة الانتاجية بالمصانع.

وأضاف أن الشعبة شريك فعال فى تنفيذ خطة وزارة التجارة والصناعة للارتقاء بصناعة السيراميك المصرى، لافتا إلى أن الموارد البشرية المدربة والامكانيات المتاحة والتطور السريع فى صناعة السيراميك تؤهل مصر ان تصبح مركزاً عالمياً فى صناعة السيراميك خلال السنوات المقبلة.

وأشار إلى أن مصر جاءت فى المرتبة الرابعة عالميا فى انتاج السيراميك عام 2013 إلا أن انخفاض الانتاجية فى المصانع لتصل إلى 60% نتيجة للظروف السياسية فى بعض الدول العربية مثل العراق وسوريا واليمن وليبيا افقد مصر السوق العربى والافريقى والذى يشكل 35% من اجمالى صادرات السيراميك المصرى،لافتا إلى أن السوق الليبى فقط كان يشكل 25% من اجمالى صادرات القطاع فضلاً عن ارتفاع تكلفة الغاز للمصانع من 3 دولارات إلى 7 دولارات لكل مليون وحدة حرارية وبالتالى اضعف من استمرارية المصانع للعمل بكامل طاقتها الانتاجية.

وقال إن وزير الصناعة طارق قابيل شدد خلال لقاءه بصناع السيراميك بضرورة احداث مزيد من التطوير ورفع انتاجية المصانع ونمو معدلات التصدير الامر الذى يتطلب إزالة كافة العقبات التى تقف أمام النهوض بتلك الصناعة وفى مقدمتها العمل على انخفاض التكلفة الانتاجية وزيادة التنافسية من خلال الحصول على دعم للصادرات يتم احتسابه من على إجمالى ما يتم تصديره مقارنة بالدول الاخرى لتحقيق نفس الميزة التنافسية للمنتجات الاجنبية.

وأرجع عفيفى خروج السيراميك المصرى من المنافسة العالمية وتراجع الصادرات إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج نتيجة تسعير الغاز للمصانع بواقع 7 دولارات مقارنة بـ 4,5 دولارات السعر العالمى لكل مليون وحدة حرارية، مشيراً إلى أن سعر الغاز فقط يمثل 30% من التكلفة الكلية لانتاج السيراميك.

وقدم رئيس شعبة السيراميك بإتحاد الصناعات للحكومة روشتة للنهوض بالقطاع من خلال المطالبة بإعادة النظر فى اسعار الغاز للمصانع وخفضها من 7 دولارات لكل مليون وحدة حرارية إلى 4,5 دولار للسعر العالمى ومنح دعم تصديرى للمنتجين على اساس اجمالى ما يتم تصديره و خفض تكلفة نقل الطفلة ودعم شحن الصادرات للدول العربية والافريقية وإلغاء الضريبة العقارية على المصانع بما يسمح بالرجوع إلى معدلات الصادرات لعام 2013.

وأضاف أن المشروعات القومية الكبرى التى تنفذتها الدولة سيكون لها بالغ الاثر فى نمو القطاع ومنها شبكة الطرق والبنية التحتية وشبكات الكهرباء بالاضافة إلى الاكتشاف الاخير لحقل ظهر والذى سيوفر جزء كبير من انتاج الغاز كان يتم استيراده وهو ما يوفر الطاقة والغاز للمصانع وتحسين قدرها على تلبية احتياجات السوق المحلى والعالمى.

وتابع: المشروعات القومية الكبرى مثل العاصمة الإدارية الجديدة والمدن الجديدة وأعمال الانشاءات ستضاعف الطلب على السيراميك المحلى وتنعش صناعة السيراميك المصرى حيث أنه يمثل المنتج النهائى لاعمال التشطيبات فى المشاريع.

وقال عفيفى أن مصر سوق واعد لصناعة وتصدير السيراميك إلى مختلف دول العالمى نتيجة للاتفاقيات التجارية الموقعة بين مصر والدول العربية والافريقية ومنها اتفاقية السوق العربية المشتركة واتفاقية الكوميسا، مشيراً إلى وزارة التجارة والصناعة تقوم حاليا بدعم تكاليف الشحن للدول الافريقية بنسبة 50% من أجمالى تكاليف النقل والشحن وهو ما يعزز من تنافسية المنتجات المصرية فى الاسواق العربية والافريقية.

وأكد عفيفى أهمية الاسراع فى تنفيذ مشروع الربط بين السكك الحديدية فى قارة افريقيا وهو ما دعا إلية الرئيس عبد الفتاح السيسى فى مؤتمر الكوميسا الاخير بشرم الشيخ، لافتا إلى أن المشروع سيمثل انطلاقة كبيرة للصادرات المصرية فى اسواق القارة السمراء من ناحية تسهيل انتقال الافراد والبضائع.

وأشار إلى أن كل من تركيا وايران والامارات والسعودية من ابرز المنافسين للمصر فى الاسواق العربية والافريقية نظراً لانخفاض تكلفة الانتاج مقارنة بالمنتج المصرى نتيجة لان معظم تلك الدول منتجه للغاز، موضحاً أن حجم الاستيراد السنوى يبلغ 40 مليون دولار فقط بينما يبلغ حجم التصدير 157 مليون دولار لعام 2017 مقارنة بعام 2013 والتى بلغت فيه صادرات السيراميك 361 مليون دولار وهو ما يعكس حجم التدهور فى التصدير نتيجة ارتفاع تكلفة الغاز وانخفاض انتاجية المصانع.

وقال رئيس شعبة السيراميك باتحاد الصناعات أن المشاركة فى اعمار العراق وكذلك إعمار سوريا تمثل فرصة كبيرة لنمو قطاع السيراميك ومواد البناء نتيجة الطلب العالمى المتزايد لتغطية أعمال البنية التحتية والانشاءات وإعادة الأعمار.