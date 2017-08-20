عفيفي : المصانع والتجار بريئان من ارتفاع حديد التسليح

المرسي عزت:قال تامر عفيفي، رئيس مجلس إدارة "النجم ستيل" لتجارة الحديد ، إن سوق حديد التسليح تعاني ركودا حاليا بسبب ارتفاع أسعار الخامات.وأضاف - في تصريحات خاصة لـ " المال " - إن ارتفاع أسعار الخامات العالمية، ومنها البيليت والخردة تسبب في ارتفاع أسعار الحديد محليا.وأشار إلي أن سعر الطن يصل حال

المرسي عزت:

قال تامر عفيفي، رئيس مجلس إدارة “النجم ستيل” لتجارة الحديد ، إن سوق حديد التسليح تعاني ركودا حاليا بسبب ارتفاع أسعار الخامات.

وأضاف – في تصريحات خاصة لـ ” المال ” – إن ارتفاع أسعار الخامات العالمية، ومنها البيليت والخردة تسبب في ارتفاع أسعار الحديد محليا.

وأشار إلي أن سعر الطن يصل حاليا إلي 12 ألف جنيه، مقارنة بـ 11200 الشهر الماضي للمستهلك بنسبة زيادة 7.14%

واستبعد أن تكون المصانع هي السبب في ارتفاع أسعار الحديد أو التجار، مؤكدا أن ارتفاع أسعار الخامات العالمية، هو السبب الرئيسي في تلك الارتفاعات التى تشهدها سوق الحديد.

وأكد أن سلعة الحديد تخضع لتأثير عوامل خارجية لا دخل لأي مصنع بها، بل تحددها أسعار الخامات العالمية، متوقعا ارتفاع الأسعار الشهر المقبل في ظل الارتفاعات المتوالية في أسعار الخامات.