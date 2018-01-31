عفيفي: أبلغنا وزير التجارة بمخاطر تواجه صناعة السيراميك

محمد ريحان أكد المحاسب شريف عفيفى، رئيس شعبة السيراميك وعضو مجلس إدارة غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات أن لقاء وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل بصناع السيراميك أعضاء الشعبة الخميس الماضى كان إيجابيا للغاية . وأكد أنه جارٍ الإعداد لورقة…

محمد ريحان

أكد المحاسب شريف عفيفى، رئيس شعبة السيراميك وعضو مجلس إدارة غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات أن لقاء وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل بصناع السيراميك أعضاء الشعبة الخميس الماضى كان إيجابيا للغاية .

وأكد أنه جارٍ الإعداد لورقة عمل بمطالب الصناع وتوضيح العائد على الدولة والصناعة وتعزيز تنافسية المنتج المصري خاصة في أسواق التصدير

وقال عفيفى إن اللقاء عكس اهتمام وزير الصناعة بالاستماع لآراء المصنعين حول التحديات التى تشهدها صناعة السيراميك المصرى التى أصبحت تواجه خطر كبير يهدد صادراتها نتيجة ارتفاع التكلفة بسبب ارتفاع أسعار الغاز بواقع 7 دولارات مقارنة بـ 4,5 دولار للسعر العالمى لكل مليون وحدة حرارية، وهو ما يقلل من تنافسية المنتج المصري بالسوقين المحلى والعالمي.

وأضاف أن وزير الصناعة استمع لكافة مطالب صناع السيراميك والوضع الحالى للصناعة ومستقبل صناعة السيراميك وهو ما يحقق أهداف ورؤية استراتيجية الوزارة للنهوض بالصناعة الوطنية من خلال زيادة التنافسية بما يصب فى زيادة صادرات السيراميك إلى الأسواق العالمية.

وأكد عفيفى أن صناعة السيراميك المصرى تمتلك كافة المقومات التى تؤهلها للتصدير إلى الاسواق العالمية والوصول بقيمة الصادرات إلى 250 مليون دولار سنويًا، وذلك في حالة إعادة النظر في أسعار الغاز لقطاع السيراميك.

وأشار إلى أنه يتم تصدير السيراميك المصرى لعدد كبير من الدول الأوروبية والعربية، منها إنجلترا وفرنسا وتركيا ولبنان والسعودية والأردن واليمن والإمارات وسوريا.

