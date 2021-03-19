عفاف رشاد تثير الجدل بصورتها بدون حجاب وتعود للأضواء بعد غياب

أثارت الفنانة القديرة عفاف رشاد الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي وعادت بعد غيابها عن الأضواء لفترة طويلة، وذلك بعد قيامها بنشر صورة لها عبر حسابها على فيس بوك وظهرت فيها بلوك مختلف لم يعتاده الجمهور، فكانت تظهر دائما مرتدية للحجاب لكن لأول مرة تظهر بدونه في هذه الصورة.

ومنذ نشرها للصورة أصبحت حديث الكثيرين على مواقع السوشيال ميديا ،حيث كان اخر عمل فني شاركت فيه عفاف رشاد العام الماضي في مسلسل الاختيار الذي قام ببطولته الفنان أمير كرارة.

محمد قناوي: أحيانا التريند يعيد فنانين للضوء والصورة اظهرتها كنجمة عالمية

أوضح الناقد الفني محمد قناوي قائلا ان عفاف رشاد فنانة ملتزمة وتعامل الجميع بلطف لكن احيانا بعض الفنانين يحتاجون للعودة بقوة لدائرة الضوء واهتمام الناس حتى تكون رسالة للمنتجين بتقديم ادوار وشخصيات لهم في اعمال فنية لانهم يكونون منسيين حقيقة .

وكشف قناوي انه وقت ادارته لمهرجان الاسكندرية السينمائي الدولي منذ سنوات ، تواجد معه بعض الفنانين في دورة معينة من المهرجان وكانوا لايتواجدون في اعمال فنية لمدة عامين لكن بعد ظهورهم في المهرجان ولقاء الاعلام بهم والفنانين في المهرجان ساهم ذلك في تواجدهم في اعمال فنية مرة اخرى بعد غيابهم تماما عن الشاشة .

ويضيف قناوي احيانا يكون التريند وهذه الامور سببا في عودة فنانين للضوء وتذكير الكثيرين بهم في الوسط الفني والسوق تحديدا ، برغم ان عفاف رشاد لم تنشر الصورة من اجل ان تجلب لنفسها دورا او عمل فني لكن حقيقة الضجة التي حدثت معها قد تفيدها خلال الايام القادمة واظهرتها الصورة كانها نجمة عالمية ، وفي رأيي انتقاد البعض لها بانها ليست مرتدية الحجاب امرا يتعلق بها فقط وليس من حق احدا محاسبتها ارتدته ام لا

أسامة سركيس: تستحق التريند منذ سنوات لكن المهنة فيها حظوظ

بينما قال المنتج أسامة سركيس إن عفاف رشاد تشارك في بطولة مسلسل ورد الذي سيعرض الفترة المقبلة ويتعاون فيه معها ، منوها انها فنانة صديقة وطيبة وتستحق ان تكون تريند ليس حاليا وانما منذ سنوات.

وأكد أنه للأسف مهنة الفن فيها شيئا من الحظ فقد تاتي لحظة لفنان معين ويصبح حديث الناس مثلما حدث مع عفاف رشاد الان ، برغم ان مشوارها الفني كبير وقدمت الكثير من الادوار والشخصيات في اعمال فنية كثيرة لكن هذه الضجة التي حدثت لها اللحظة التي اتحدث عنها وقد تغير اشياء كثيرة في حياة هذا الفنان .

واستطرد قائلا ان عفاف رشاد انسانة راقية في التعامل وخفيفة الدم في كواليس التصوير ، ودارت مكالمة منذ يومين بيني وبينها وهي دائمة السؤال عن اصدقائها والوقوف بجانهم ، لذلك هي تستحق ان تصبح تريند وحقيقة الصورة التي نشرتها احدثت ضجة كبيرة في ساعات قليلة وكانت مفأجأة للكثيرين .

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