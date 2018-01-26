عطية : ميناء الإسكندرية يبدأ قريبا المشاركة فى المؤتمرات البحرية الدولية

معتز محمود:قال اللواء بحري مدحت عطية، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، اليوم الجمعة، إنه تم الاتفاق مع "كيتاك ليم" سكرتير عام المنظمة البحرية، على تعزيز التعاون مع الهيئة خلال الفترة المقبلة.وأضاف - فى رد على سؤال لـ "المال" خلال استقباله اليوم الجمعة، كيتاك ليم، سكرتير عام المنظمة البحرية الدولية "I

معتز محمود:

قال اللواء بحري مدحت عطية، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، اليوم الجمعة، إنه تم الاتفاق مع “كيتاك ليم” سكرتير عام المنظمة البحرية، على تعزيز التعاون مع الهيئة خلال الفترة المقبلة.

وأضاف – فى رد على سؤال لـ “المال” خلال استقباله اليوم الجمعة، كيتاك ليم، سكرتير عام المنظمة البحرية الدولية “IMO” يرافقه وفد رفيع المستوى – أن الهيئة ستشارك فى المؤتمرات الخاصة بالمنظمة، والخاصة بالبيئة وغيرها.



وعرض المشروعات الجارية بالميناء وأهميتها في تحريك حركة التجارة البحرية، على سكرتير “IMO ” و وفد المنظمة .

وأكد أن سكرتير عام المنظمة، أبدى إعجابه فى الأنشطة والمشروعات بميناء الإسكندرية، وطالب بتعزيز التعاون مع المنظمة بشكل كبير فى الفترة المقبلة.

وتوجه كيتاك ليم، سكرتير عام المنظمة البحرية الدولية “IMO ” يرافقه وفد رفيع المستوى من المنظمة إلى مقر هيئة السلامة البحرية لتفقد أعمال تطوير مبنى الهيئة بميناء الإسكندرية.

وخلال الزيارة استمع سكرتير عام المنظمة البحرية إلى شرح لأعمال تطوير المبنى وملحقاته، كما تفقد مركز إصدار الجوازات البحرية المميكنة.

وتأتى تلك الجولة عقب اجتماع “ليم” مع اللواء بحري خالد زهران، رئيس هيئة السلامة البحرية، واللواء بحري خالد سليمان، القائم بأعمال نائب رئيس هيئة الميناء ، وعدد من قيادات الميناء والنقل البحري، فضلا عن اللواء مدحت عطية، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية.

تجر الإشارة إلى أن للدكتور هشام عرفات، وزير النقل، والفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، والمنطقة الاقتصادية كانوا قد قاموا بتمثيل مصر في المؤتمر الأخير، الذي عقدته المنظمة بلندن وأسفر عن فوز مصر بعضوية المجلس التنفيذي الفئة “c “.