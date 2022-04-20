فاز مصنع “مؤمن” للعطور والبخور، أحد مصانع المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، بأفضل جناح ضمن الأجنحة المشاركة بمعرض RANDSHOW2022 أكبر معرض بجنوب افريقيا و الذي اقيم بمدينة جوهانسبرج في الفترة من 13 إلى 18 أبريل 2022 الحالي.

ورشحت وزارة التجاره مجموعة مؤمن للعطور للمشاركه بالمعرض ممثلا لمصر ضمن وفد من الشركات الواعدة في مجال الصناعات المتخصصة، حيث قدم مؤمن مجموعة كبيرة من المنتجات التي تصنع داخل بورسعيد والذي نالت استحسان جميع الزوار للمعرض الذي اقيم باكبر ساحة عروض NASREC في جوهانسبرج بمشاركة المئات من الشركات العالمية و العلامات التجارية الكبرى علي مستوى العالم.

يعد مصنع ” مؤمن” أحد المصانع التي اقيمت بالمدينة الصناعية جنوب بورسعيد ضمن مبادرة اطلقها السيد رئيس الجمهورية لاقامة مجمعات صناعية للشباب المستثمرين بالمحافظات و التى نجحت نجاح باهر و شارك في العديد من المحافل الدولية خارج مصر لفتح مجال للمنتج المصري بالاسواق العالمية ، و ذلك في ضوء الدعم المقدم من اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد لشباب المستثمرين بمحافظة بورسعيد و التى تشهد نهضة صناعية يقودها شباب المستثمرين بالمحافظة.

وأشاد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بحصول مصنع مؤمن للبخور على أفضل جناح بمعرض RANDSHOW2022، مؤكدا أن المصنع أحد النماذج المشرفة للشباب بجنوب بورسعيد والذي تم إنشاؤه بالتوازي مع مجموعة من المصانع العملاقة والتي ساهمت في تحقيق نهضة غير مسبوقة بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد.

تشهد بورسعيد طفرة صناعية كبري بعد دخول العديد من الصناعات للمنطقة لتصبح واحدة من أفضل المناطق الصناعية علي مستوي مصر ومحطة أنظار العديد من المستثمرين من داخل مصر وخارجها ويظهر ذلك جلياومن خلال الاهتمام الكبير للسيد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد وتواجدة الدائم بالمنطقة ومتابعة كافة المشروعات الصناعية ومشروعات الشباب بها مما لها الأثر في مشاركة تلك المصانع في المعارض بمختلف دول العالم.