عطل يضرب كريم بعد الكشف عن ثغرة أمنية بنظامها ‎

شهد النظام الإلكتروني لشركة “كريم” لطلب السيارات أون لاين عطلًا ظهراليوم، مما أدي إلى توقف طلب السيارات، وعدم قدرة السائقيين علي العمل.

وكشفت الشركة أمس الإثنين، عن ثغرة أمنية بنظامها الإلكتروني، مؤكدة أنها اتخذت كل التدابير .

وكانت “المال” انفردت بالبريد الإلكتروني الذي أرسلته “كريم” لتحذر فيه الوكلاء من هجمة إلكترونية شُنت على الشركة، ومحاولة اختراق تمت يوم 14 يناير الماضي.

وقالت الشركة – في البيان – إنها أخذت كل التدبير لتأمين بيانات العملاء وتنصح العملاء باستخدام كلمة سر قوية.

وأضافت أنه على الرغم من أنها لم تر أي دليل على حدوث غش، أو سوء استخدام يتعلق بهذا الحادث، فإنه من مسئوليتها أن تكون منفتحة وصادقة مع عملائها ، وأنها تؤكد علي الالتزام بحماية خصوصية وبيانات المستخدمين.

وأوضحت أنها بمجرد اكتشاف الانتهاك ، أطلقت تحقيقاً شاملاً وقامت بإشراك خبراء رائدين في مجال الأمن الإلكتروني لمساعدتها في تعزيز أنظمتنا الأمنية.

وأكدت أنه على العملاء اتباع تنفيذ الخطوات الأتية تغيير كلمة المرور، واستخدام مزيج قوي من الأحرف، وعدم استخدام كلمة المرور نفسها لمواقع متعددة، والبقاء حذرا من أي اتصالات غير مرغوب فيها تطلب معلومات شخصية أو الرجوع إلى صفحة ويب تطلب معلومات شخصية.

وطالبت بتجنب النقر على الروابط أو تنزيل المرفقات من رسائل البريد الإلكتروني غير المألوفة، ومراجعة كشوف الحساب البنكي وبيانات بطاقة الائتمان لنشاط مشبوه، مشيرة إلى أنه في حالة وجود أي شيء غير متوقع ، سرعة الاتصال بالمصرف الذي يتم التعامل معه.

