عطل مفاجئ يوقف موقع فيسبوك عند بعض المستخدمين بمصر

حسين رجب

أدى عطل مفاجئ بموقع التواصل الاجتماعي، “فيسبوك”، ظهر اليوم الثلاثاء، من عدم تمكن بعض مستخدمي الموقع بمصر من الدخول إليه.

وتظهر المشكلة مع الدخول لموقع فيسبوك على شبكة الإنترنت، حيث تظهر على شاشة المستخدم عبارة “some thing went wrong”.

بجانب عبارة أخري “Weare woring on it and well get it fixed as soon as we can “



واستمرت المشكلة عند البعض لنحو 10 دقائق، فيما لا يزال البعض يتحدث على أنها قائمة.

ولم تصدر شركة فيسبوك بيانا بخلاف ذلك، ولا يعرف على وجه الدقة عدد المستخدمين الذين تضرروا من جراء تلك المشكلة.

وتشير بعد الدراسات غير الرسمية في عام 2016، أن عدد مستخدمى فيس بوك فى مصر حوالى 27 مليون مستخدم، منهم حوالى 23 مليون شخص يستخدمون الهواتف المحمولة للدخول إلى شبكات الإنترنت.