عطل مجهول بشبكة الكهرباء يغرق السودان في ظلام دامس

متابعات: انقطعت خدمات الكهرباء في كل الولايات السودانية، الأحد، ما عدا ولايات دارفور الخمس، وولاية غرب كردفان. وقال المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري والكهرباء، محمد عبد الرحيم جاويش، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، "انقطاع التيار الكهربائي وقع بكل ولايات السودان،…

متابعات:

انقطعت خدمات الكهرباء في كل الولايات السودانية، الأحد، ما عدا ولايات دارفور الخمس، وولاية غرب كردفان.





وقال المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري والكهرباء، محمد عبد الرحيم جاويش، في تصريحات لوكالة “سبوتنيك”، “انقطاع التيار الكهربائي وقع بكل ولايات السودان، ما عدا ولايات دارفور الخمس وولاية غرب كردفان”.

وأكد أن السلطات تبذل قصاري جهدها لاستعادة التيار، وثم معرفة الأسباب التي أدت لهذا الانقطاع.

وأعلن المركز القومي للتحكم بالشبكة القومية للكهرباء عن “حدوث إطفاء كامل للشبكة في السادسة والخمسين دقيقة مساء (الرابعة والخمسين دقيقة بتوقيت جرينتش)، منوها أنه تجري عمليات استعادة الشبكة وربط محطات التوليد، وأن الكهرباء ستعود تدريجيًا”.