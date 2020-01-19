اتصالات وتكنولوجيا

عطل فى تطبيق واتساب بعدة دول منها مصر

امتد إلى دول عربية واجنبية أخري
المال - خاص 4:25 م, الأحد, 19 يناير 20 4:25 م, الأحد, 19 يناير 20

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شهدت خدمة محادثات الرسائل الفورية واتساب اليوم الأحد عطلا مفاجئا بين المستخدمين فى عدة دول حول العالم منها مصر.

وبحسب تقرير موقع downdetector فقد تركز عطل التطبيق في مصر بمحافظة القاهرة.

فيما شمل التعطل عدة مدن بالمنطقة منها عمان بالأردن وبعض المدن الفلسطينية ومدينتي جدة والرياض بالسعودية، ودبي بالإمارات وبعض مدن قطر و البحرين ومدينة مسقط بسلطنة عمان.

كذلك تأثرت عدة دول أوروبية بتعطل تطبيق واتساب منها إسبانيا التي شهدت تأثر عدة مدن منها برشلونة واشبيلية وفالنسيا وبلباو، كما تأثر مستخدمي واتساب في بعض مدن البرتغال والمانيا وايطاليا وبلجيكا واستراليا وبريطانيا وروسيا. وامتد التأثير ليشمل بعض الدول في قارة أمريكا الجنوبية مثل البرازيل و أوروجواي وكولومبيا. ورصدت الخريطة تعطل الخدمة في عدد من الدول الأسيوية منها الهند وماليزيا وباكستان.

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بقلم المال - خاص

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