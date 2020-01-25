عطل فني يضرب فيسبوك في 12 دولة منها مصر

تسبب في عدم قراءة الاشعارات وتحديث صفحة البروفايل

فوجئ عدد من مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك في مصر أمس السبت بعدم القدرة علي تحديث صفحات حساباتهم الشخصية وقراءة الإشعارات.

وبحسب موقع downdetector المتخصص في قياس تأثر جودة خدمات مواقع التواصل الاجتماعي ، امتد عطل فيسبوك إلي 11 دول أخري بخلاف مصر منها إسرائيل والهند وايطاليا واسبانيا والمانيا .

بالإضافة لعدة ولايات بأمريكا وكذلك بولندا والمكسيك وكولوميبا والدنمارك وانجلترا .

ولم تصدر شركة فيسبوك أية بيانات رسمية حول أسباب العطل حتي الأن، فيما انتهى العطل بعد ظهوره بنحو ساعة ليصبح المستخدمين قادرين على متابعة التحديثات التي تتم على الصفحات التي يتابعونها عبر فيسبوك.