عطل فنى يربك البورصة المصرية.. وخبراء: أسواق مجاورة تعرضت لمواقف مشابهة

شهدت البورصة المصرية حالة من الارتباك بجلسة الإثنين، نتيجة عطل فنى تسبب فى وقف عمليات التداول لمدة ساعتين وذلك للمرة الأولى فى تاريخ السوق.

يُذكر أن البورصة كانت قد أعلنت أمس توقف عمليات التداول نتيجة عطل فني، لتفصح عقب انتهاء الجلسة عن حل الأمر، على أن يتم استئناف التداول اليوم فى المواعيد المحددة، مع الاعتداد بجميع العمليات المنفذة، نافية وجود أى هجوم سيبراني.

قال عدد من الخبراء فى سوق المال، إن هذا الأمر وارد الحدوث، خاصة وأن العديد من البورصات الخارجية تعرضت لمواقف مشابهة فى وقت سابق، كما رأوا أنه كان من الأفضل إلغاء جميع العمليات المنفذة بالنصف الأول من الجلسة، لتفادى أى مشاكل قد تحدث لعملاء الـ«same day» أو الشراء الهامشي.

وردًا على ذلك قال مصدر مسئول بالبورصة المصرية إنه سيتم اليوم الثلاثاء استكمال عمليات الـ t+0 -شراء و بيع فى ذات الجلسة – التى بدأها المتعاملون بالسوق خلال جلسة الإثنين، وذلك من النقطة التى انتهت عندها قبل حدوث العطل الفنى الذى أدى لتوقف التداولات.

وتابع أن إدارة العضوية بالبورصة المصرية تواصلت أمس مع شركات السمسرة العاملة بالسوق، للتأكد من مدى إمكانية وجود مشاكل تتعلق بتعاملات الـ t+0 أو الشراء الهامشى أو غيره لتتم مراعاتها.

وأوضح أن البورصة المصرية تبحث أسباب العطل الفنى الذى حدث أمس، لضمان عدم تكراره مرة أخرى.

وخلال النصف الأول من الجلسة، تحولت البورصة المصرية للدفة الهابطة، وسط أحجام تداول على الأسهم بقيمة 1.2 مليار جنيه.

وهبط المؤشر الرئيسى «EGX30» بنحو %0.2 عند 17704.5 نقطة، والمؤشر السبعينى للأسهم الصغيرة والمتوسطة «EGX70ewi» بنسبة %1.6 ليسجل 3578.7 نقطة، و«EGX100» بـ %1 ليبلغ 5277.9 نقطة، فيما صعد «EGX50» بـ%0.42 إلى 3269 نقطة.

وجرى التداول بالفترة الأولى على نحو 199 ورقة مالية، صعد من بينها 63، وتراجع 54، ولم يتغير أداء الباقية.

واتجهت تعاملات المصريين للشراء بواقع 64.4 مليون جنيه، فيما اتجه العرب والأجانب للبيع بواقع 2.6 و 61.7 مليون على التوالي.

من جهته، قال حسن شكري، العضو المنتدب بشركة «إتش سى لتداول الأوراق المالية»، إن ما شهدته البورصة المصرية خلال جلسة أمس أمر وارد حدوثه، على غرار أسواق عربية مجاورة فى وقت سابق.

ولفت إلى أن الأمر يقتضى الدراسة جيدًا والوقوف على أسبابه، هل هو اختراق للأنظمة أم عطل حقيقي، موضحًا أن كلاهما أمر وارد وطبيعي، وأن الإدارة الحالية قادرة على التعامل.

وأشار شكرى إلى أنه كان من الأفضل أن تُقرر البورصة المصرية إلغاء جميع التعاملات المنفذة لتفادى أى أزمات قد تحدث بسبب التداول فى ذات الجلسة أو الشراء الهامشي، خاصة فى حالة الوصول للحد الأقصى.

وبشكل عام وفيما يتعلق بتحركات البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة، أوضح أنها تمر بحالة من التذبذب نتيجة ظروف الوضع الاقتصادى الحالى.

وقال محمد فاروق، العضو المنتدب بشركة «جلوبال إنفست لتداول الأوراق المالية»، إن هذا الأمر يحدث للمرة الأولى فى تاريخ البورصة المصرية، خاصة أنهُ استمر على مدار النصف الثانى من الجلسة.

و أضاف فاروق أنه – بعيدا عن حدوث العطل- فإن بعض البورصات المجاورة كانت قد تعرضت للهجوم فى وقت سابق، وهى أمور واردة وعادة ما يتم التعامل معها.

ورجح اتخاذ حركة البورصة المصرية مساراً ايجابياً من نهاية العام الجارى فى ظل توالى انخفاض بعض الأسعار وارتفاع الأوعية الأخرى من الذهب وغيره.

وقال إبراهيم النمر، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة «نعيم القابضة»، إن نظام التداول الخاص بالبورصة المصرية، معمول به فى عدد من الأسواق المجاورة.

وأكد تعرض بعض الأسواق الخارجية لحالات مشابهة للحدث المحلي، موضحًا أن القرار فى تلك الحالة خاص بمجلس إدارة البورصة.