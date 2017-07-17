عطلة 23 يوليو تدفع المالية للتعجيل بطروحات أذون خزانة

هبة محمد:أعلنت وزارة المالية المصرية، أنها ستعجل موعد طرح أذون وسندات الخزانة، بسبب عطلة عيد ثورة 23 يوليو، الأحد المقبل، موضحة أنها ستدشن أذون خزانة آجال 182، 364 يوماً، يوم الأربعاء المقبل، بدلاً من موعدها الأسبوعي الدوري يوم الأحد.وأضافت الوزارة، على موقعها الإلكتروني اليوم، أنها ستصدر



هبة محمد:

أعلنت وزارة المالية المصرية، أنها ستعجل موعد طرح أذون وسندات الخزانة، بسبب عطلة عيد ثورة 23 يوليو، الأحد المقبل، موضحة أنها ستدشن أذون خزانة آجال 182، 364 يوماً، يوم الأربعاء المقبل، بدلاً من موعدها الأسبوعي الدوري يوم الأحد.

وأضافت الوزارة، على موقعها الإلكتروني اليوم، أنها ستصدر أذون خزانة أجل 91، 273 يوماً في موعدها الأسبوعي، يوم الخميس المقبل.

وتصدر وزارة المالية كل أسبوع 4 عطاءات أذون خزانة، يومي الخميس والأحد، كما تطرح مزادًا لسندات الخزانة يوم الإثنين من كل أسبوع.

كانت وزارة المالية قد أصدرت الجدول الزمني لطروحات أدوات الدين الحكومي، من أذون وسندات خزانة، عن الربع الأول من العام المالي المقبل 2017-2018، بإجمالي بلغ 371 مليار جنيه.

ومن المقرر أن تقوم الوزارة بطرح أذون خزانة لأجل 91 يوما، خلال الربع الأول بقيمة 84 مليار جنيه، ولأجل 182 يوما بقيمة 84.5 مليار جنيه، ولأجل 273 يوما بقيمة 90.5 مليار جنيه، ولأجل 364 يوما بقيمة 90.5 مليار جنيه.

وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم طرح سندات لأجل 3 سنوات بقيمة 6.250 مليار جنيه، ولأجل 5 سنوات بقيمة 5.250 مليار جنيه، ولأجل 7 سنوات بقيمة 4.750 مليار جنيه، ولأجل 10 سنوات بقيمة 5.250 مليار جنيه.

