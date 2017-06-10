عطلة عيد الفطر في قطر.. حملة تعاطف كويتية مع الدوحة

سبوتنيكأطلق مغرِّدون من الكويت "هاشتاج" على موقع "تويتر" بعنوان #عطلة_عيد_الفطر_في_قطر، ليدخل في قائمة الأكثر تداولًا في البلاد، ودعوا من خلاله لكسر الحصار المفروض على قطر، وتفاعل مع "الهاشتاج" مواطنون من سلطنة عمان.وتفاعل عدد كبير مع "الهاشتاج" وصل إلى أكثر من 16 ألف تغريدة منذ انطلاقه.

سبوتنيك

أطلق مغرِّدون من الكويت “هاشتاج” على موقع “تويتر” بعنوان #عطلة_عيد_الفطر_في_قطر، ليدخل في قائمة الأكثر تداولًا في البلاد، ودعوا من خلاله لكسر الحصار المفروض على قطر، وتفاعل مع “الهاشتاج” مواطنون من سلطنة عمان.





وتفاعل عدد كبير مع “الهاشتاج” وصل إلى أكثر من 16 ألف تغريدة منذ انطلاقه.

وعبَّر المغرِّدون المشاركون عن تفاؤلهم بحلّ الأزمة وأشادوا بضبط النفس الذي يتحلى به الشعب القطَري في التعليقات التي يكتبونها في مواقع التواصل الاجتماعي منذ بدء الأزمة.