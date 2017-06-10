عطلة عيد الفطر في قطر.. حملة تعاطف كويتية مع الدوحة

سبوتنيك
أطلق مغرِّدون من الكويت “هاشتاج” على موقع “تويتر” بعنوان #عطلة_عيد_الفطر_في_قطر، ليدخل في قائمة الأكثر تداولًا في البلاد، ودعوا من خلاله لكسر الحصار المفروض على قطر، وتفاعل مع “الهاشتاج” مواطنون من سلطنة عمان.
وتفاعل عدد كبير مع “الهاشتاج” وصل إلى أكثر من 16 ألف تغريدة منذ انطلاقه.
وعبَّر المغرِّدون المشاركون عن تفاؤلهم بحلّ الأزمة وأشادوا بضبط النفس الذي يتحلى به الشعب القطَري في التعليقات التي يكتبونها في مواقع التواصل الاجتماعي منذ بدء الأزمة.
وردّ مغرِّدون قطَريون على المشاركين، وأبدوا ترحيبًا ونشر بعضهم أهم الأماكن التي يمكن زيارتها في قطر، بينما وضعت شركات إعلانات لنقل القادمين بالمجان من المطار وإليه، كما طالب بعضهم الخطوط الجوية القطرية بإجراء تخفيضات للقادمين إلى البلاد.