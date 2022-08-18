«عطايا مصر» تستثمر 150 مليون جنيه فى تصنيع ركائز الكبارى

كشف المهندس محمد سمير، رئيس مجلس إدارة شركة عطايا مصر للصناعات الهندسية والمعدنية، العاملة فى مجال الركائز، أنها ستبدأ خلال أيام قليلة البدء فى تركيب وتشغيل معدات المرحلة الثانية فى مصانعها بمدينة العاشر من رمضان لإنتاج ركائز الكباري، لافتًا إلى أن إجمالى الاستثمارات القائمة حاليًا تصل إلى 150 مليون جنيه، تمويلًا ذاتيًا، وهناك خطة طموحة لزيادتها فى العامين المقبلين.

وذكر أن الشركة بدأت عملها فى السوق المحلية بداية من عام 2011، ومع بداية عام 2015 كانت الانطلاقة القوية لها فى عملية تصنيع الركائز وفواصل الكباري، وتم التركيز على تصنيع تلك النوعية من المنتجات، لأنها من المكونات الأساسية التى يعتمد عليها بشكل كبير فى مشروعات البنية الأساسية خاصة الكبارى.

وأضاف لـ«المال» أنه فور تشغيل المعدات الجديدة فإن الطاقة الإنتاجية للمصنع ستصل إلى %75 من المستهدف للشركة عند تأسيسها، مقابل %50 فى الوقت الراهن، لافتًا إلى أنه مقرر توريد منتجات تزيد على 200 مليون جنيه خلال عام 2023، وهناك خطة سنوية لزيادتها تدريجيًا بما يتناسب مع الكم الكبير من المشروعات المعلن تنفيذها فى الفترة المقبلة، وعلى رأسها المحاور والقطار الكهربائى السريع وغيرها.

يشار إلى أن الركائز هى أحد العناصر الإنشائية المصنعة من المطاط والحديد، وظيفتها نقل الحركات الأفقية والأحمال الرأسية من الجسم العلوى إلى الجزء السفلى من الكوبرى.

ولفت «سمير» إلى أن السوق المحلية واعدة للغاية فى مجال تصنيع ركائز الكباري، خاصة أن توجيهات الدولة تركز على توفير شبكة من البنية الأساسية عالية الجودة، لذلك فإن الشركة تعمل على توجيه كامل طاقتها الإنتاجية لخدمة المشروعات الحالية والمستقبلية.

وأشار إلى أن «ركائز الكباري» كان يتم استيرادها من الخارج لعدم توافرها فى السوق المحلية، ومن ثم فإن فرص الاستثمار كانت متاحة وشكلت دافعا قويا لـ«عطايا مصر» لإقامة مصنعها الحديث وفقًا للمعايير العالمية، فضلًا عن أن عدد المتنافسين فى المجال محدود جدًا.

وتابع أن توقعات النجاح فى التصنيع فى البداية كانت كبيرة، لأن شركة عطايا أخذت بأسباب التكنولوجيا الحديثة فى خطوط الإنتاج والتصنيع، فضلًا عن إنشاء معامل متطورة لإجراء التجارب.

وذكر أن الشركة ستقوم خلال الفترة الحالية، بدراسة مستفيضة لإمكانية تصدير جزء من الإنتاج للخارج، خاصة السوق الأفريقية، وبعض بلدان الشرق الأوسط، للتغلب على فارق الأسعار وتوفير عملة صعبة تتمكن من خلالها استيراد بعض خامات التصنيع الأساسية، وذلك أصبح متاحًا بعد حصولها على شهادة جامعة شتوتجارت الألمانية للجودة، والتى فتحت للشركة آفاقا جديدة للتصدير .

وتابع أن الهدف الرئيسى للشركة فى الوقت الحالى هو توفير منتجات وفقًا للمعايير العالمية، خاصة الموضوعة والمعتمدة من جانب الاتحاد الأوروبي، حتى تتمكن من الاستحواذ على حصة كبيرة من المنتجات المطلوب توافرها للمشروعات الجارية فى الوقت الحالي، والمستهدفة خلال السنوات المقبلة.

سمير: حصلنا على شهادة من جامعة شتوتغارت تؤكد مطابقة المنتجات للمعايير الأوروبية

ولفت إلى أن شركته حصلت مؤخرًا على شهادة من جامعة شتوتجارت الألمانية التى تعد من أكبر الجهات العلمية المانحة لشهادة الجودة للمنتجات الأوروبية، وسبق أن حصلت عطايا مصر على اعتماد من المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء التابع لوزارة الإسكان، علاوة على شهادة الأيزو من تى يو فى بدولة النمسا، وذلك إثبات أن منتجات المصنع تعادل فى جودتها المستوردة من الخارج.

وأكد «سمير» أن القيادة السياسية لديها اهتمام بالغ بشأن توطين وتطوير صناعة قطاع النقل وتكنولوجيا البناء والإنشاءات والصناعات المغذية، ودعم المكون المحلى، وذلك وفقًا لرؤية مصر 2030 وأبعادها التنموية والاقتصادية والبيئية.

وأوضح أن الشركة لديها قائمة عملاء تضم أكثر من %80 من الكيانات الكبرى التى تنفذ حاليًا مشروعات الكبارى والمحاور المرورية، فضلًا عن التعاون مع عدد من الجهات الحكومية، وعلى رأسها وزارتا النقل والإسكان، وقطاعاتهما المختلفة.