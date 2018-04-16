عطار : أفريقيا سوق مهمة لشركة إيرباص

الشركة تستعرض أحدث منتجاتها خلال مشاركتها في قمة أفريقيا للطيراندعاء محمود قال فؤاد عطار، رئيس إيرباص للطائرات التجارية في أفريقيا والشرق الأوسط، إن شركة إيرباص ترى الإمكانات الهائلة التي تؤهل صناعة الطيران في إفريقيا للتوسع والنمو، فعلى مدار الأعوام الأربعين الماضية، كانت إفريقيا سوقً

الشركة تستعرض أحدث منتجاتها خلال مشاركتها في قمة أفريقيا للطيران





دعاء محمود

قال فؤاد عطار، رئيس إيرباص للطائرات التجارية في أفريقيا والشرق الأوسط، إن شركة إيرباص ترى الإمكانات الهائلة التي تؤهل صناعة الطيران في إفريقيا للتوسع والنمو، فعلى مدار الأعوام الأربعين الماضية، كانت إفريقيا سوقًا مهمة لشركة إيرباص، مؤكدًا حرصه على استمرار الشركة في المساهمةِ بنمو صناعة الطيران في قارة أفريقيا.

ولفت إلى العلاقة القوية التي تجمع إيرباص بشركة مصر للطيران، مؤكدًا “مصر للطيران تعد من رواد صناعة الطيران، فمركز الصيانة والإصلاح والعمرة والهندسة يعد واحدًا من أعرق المراكز الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وقارة إفريقيا، وقد أسهمت مصر للطيران من خلاله وبشكل كبير في تطوير القوى العاملة الماهرة بالمنطقة”.

وأضاف أن شركة إيرباص تفخر بشراكتها الراسخة مع الناقل الوطني في مصر، وتؤكد التزامها وبشدة نحو تطوير صناعة الطيران في المنطقة بالتعاون مع عملائنا وشركائنا.

جاء ذلك خلال اللقاء الإعلامي علي هامش مشاركة الشركة في قمة أفريقيا للطيران الثامنة، والمنعقدة في العاصمة المصرية القاهرة، حيث استعرضت شركة إيرباص أحدث منتجاتها وخدماتها والتي توفر أعلى معايير التوافق مع متطلبات المشغلين في قارة أفريقيا.

وقد شارك في اللقاء وجرونيا فان دير بيرج، المدير الإقليمي للتسويق في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتي استعرضت أحدث منتجات وخدمات شركة إيرباص من بينها طراز A330neo وهو أحدث إصدارات إيرباص والتي تمثل الجيل الجديد من الطائرات عريضة الهيكل بسعة مقعديه تتراوح بين 250 و300 مقعد والتي تتمتع بتصميم جديد للأجنحة والجنيحات. وستكون الخطوط الجوية السنغالية أول مشغل لهذا الطراز في أفريقيا حيث سيتم تسليم طائرتان من طراز A330neo في عام 2019.

يشار إلى أن أكثر من 1200 رحلة يتم تشغيلها أسبوعيا من وإلى أفريقيا على متن طائرات إيرباص، من خلال 31 مشغلا في قارة أفريقيا يشغلون أكثر من 243 طائرة إيرباص.

تعد شركة إيرباص الرائدة عالميا في مجال صناعة الطائرات والفضاء والخدمات ذات الصلة، حيث وصلت إيرادات الشركة في عام 2017 إلى 67 مليار يورو ووظفت ما يزيد على 129 ألف موظف حول العالم، وتقدم إيرباص أحدث طائرات الركاب وأكثرها تنوعاً بسعة تتراوح بين 100 إلى 600 مقعداً بالإضافة إلى أحدث طائرات رجال الأعمال. كما تشتهر الشركة الأوروبية بموقعها الريادي في تصنيع طائرات تزويد الوقود والطائرات القتالية وطائرات النقل وطائرات المهام كما تحتل المركز الأول في أوروبا في قطاع الفضاء، كما توفر إيرباص أحدث الحلول كفاءة فيما يخص الطائرات العمودية المدنية والعسكرية في جميع أنحاء العالم.